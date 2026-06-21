La squalifica di Marco Bezzecchi, pilota Aprilia e leader del Mondiale, gli impedirà di partecipare al Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. La decisione è giunta a seguito di un episodio controverso durante la Sprint Race del sabato: Bezzecchi, dopo una caduta, ha compiuto un gesto inaccettabile nei confronti di un marshall a bordo pista, «spingendo e colpendo» uno dei commissari, azione che ha innescato la sua esclusione.

A meno di ventiquattro ore dalla squalifica, Marco Bezzecchi ha affidato le sue scuse su Instagram. Ha espresso profondo rammarico per il gesto verso il marshall, riconoscendo l'importanza del loro lavoro e i sacrifici per la sicurezza dei piloti.

Il campione in carica ha sottolineato che tali comportamenti sono ingiustificabili, scusandosi con la comunità del motociclismo, Aprilia Racing e i suoi tifosi.

La Squalifica e il Regolamento Sportivo

La decisione di escludere Marco Bezzecchi dalla gara principale è stata presa dai commissari in seguito all'alterco con il marshall. L'azione del pilota, che ha «spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la moto», è stata ritenuta una violazione diretta dell'articolo 3.3.2.2 del regolamento sportivo. Tale articolo sanziona esplicitamente azioni considerate «pregiudizievoli per gli interessi dello sport», a tutela dell'integrità del motociclismo.

Il Ricorso del Team Aprilia Racing

In risposta alla severa sanzione, il team Aprilia Racing ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso entro l'ora successiva alla decisione dei commissari. Nonostante il ricorso, l'esclusione di Bezzecchi dalla gara principale lo priva della possibilità di competere nel Gran Premio di Brno e di consolidare la sua posizione di leader del Mondiale.