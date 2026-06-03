Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha lanciato un accorato appello affinché una potenziale semifinale Slam che veda protagonisti due atleti italiani sia trasmessa anche in chiaro. La richiesta giunge in un momento di grande fermento per il tennis azzurro, in particolare dopo la significativa vittoria di Flavio Cobolli contro Felix Auger‑Aliassime, un risultato che proietta l’Italia verso la concreta possibilità di una semifinale tutta azzurra al prestigioso torneo del Roland Garros.

Il Contesto dell'Appello per la Trasmissione in Chiaro

Binaghi ha evidenziato come il tennis italiano stia attraversando il momento più importante della sua storia, affermandosi come un vero e proprio patrimonio sportivo nazionale. Questo successo è in grado di coinvolgere milioni di persone, estendendo l'interesse ben oltre il tradizionale pubblico degli abbonati. Il presidente della FITP ha inoltre sottolineato il ruolo esemplare dei giovani tennisti impegnati a Parigi, definendoli un modello educativo per molte nuove generazioni. Essi si distinguono per serietà, spirito di sacrificio, rispetto dell’avversario, cultura del lavoro e la capacità di trasmettere valori positivi attraverso lo sport.

L'appello è stato rivolto direttamente a Eurosport, con la speranza che possa rendere visibile l’incontro anche in chiaro, in linea con lo spirito della normativa che il legislatore italiano ha già delineato per il futuro a tutela degli eventi di particolare interesse nazionale. Binaghi ha chiarito che la sua non è una questione commerciale, ma piuttosto un’opportunità fondamentale per accompagnare ulteriormente la crescita del tennis nel nostro Paese e permettere a milioni di italiani di condividere un momento potenzialmente storico per l'intero movimento sportivo.

Le Premesse Sportive e la Proiezione Italiana al Roland Garros

La richiesta di Binaghi trova fondamento negli eccezionali risultati sportivi recenti.

La vittoria di Flavio Cobolli contro Felix Auger‑Aliassime nei quarti di finale del Roland Garros ha garantito la presenza di almeno un italiano in semifinale. Questo traguardo apre scenari entusiasmanti: Cobolli affronterà infatti il vincitore del derby tutto italiano tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Tale configurazione del tabellone rende molto concreta la possibilità di una semifinale interamente italiana, un evento che catalizzerebbe l'attenzione di un vastissimo pubblico.

Un Traguardo Storico per il Tennis Azzurro nell'Era Open

La partita tra Flavio Cobolli e Felix Auger‑Aliassime, svoltasi il 3 giugno 2026, ha proiettato Cobolli in semifinale, consolidando una storica presenza di tre italiani ai quarti di finale del Roland Garros in singolare maschile.

Questo rappresenta un evento senza precedenti nell’era Open del tennis, un risultato che ha acceso l'entusiasmo del pubblico e ha ulteriormente rafforzato la legittimità e l'urgenza della richiesta di trasmissione in chiaro, per consentire a tutti di partecipare a questo straordinario capitolo della storia del tennis italiano.