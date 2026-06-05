Il presidente Binaghi ha espresso un sentito ringraziamento alla Serie A per la *sensibilità* e l'attenzione dimostrate nella complessa gestione dei calendari sportivi, un tema di fondamentale importanza per l'intero movimento. L'intervento, reso noto in un recente momento istituzionale, ha evidenziato un **clima di collaborazione** e una chiara volontà di "fare sistema" tra le principali componenti del calcio italiano.

L'Apprezzamento per la Gestione dei Calendari

Binaghi ha posto l'accento su come la Serie A abbia mostrato una notevole *attenzione* e un approccio costruttivo nell'elaborazione dei calendari.

Questo aspetto è cruciale per garantire un **equilibrio ottimale** tra gli impegni delle squadre a livello nazionale e le sfide internazionali, un fattore determinante per la competitività e la salute dei club. Il presidente ha specificato: "grazie Serie A per sensibilità su calendari c’è voglia di far sistema", parole che riflettono un profondo apprezzamento per una visione condivisa e orientata al **bene complessivo** del sistema sportivo nazionale.

Un Segnale di Coesione e Collaborazione

Il ringraziamento pubblico di Binaghi si configura come un **segnale estremamente positivo** di coesione e di rinnovato spirito collaborativo tra le diverse anime del calcio italiano. La questione della *calendarizzazione* degli eventi è storicamente un punto nevralgico, spesso al centro di accesi dibattiti e negoziazioni.

Il riconoscimento esplicito da parte del presidente sottolinea con forza l'importanza strategica di un **lavoro comune e coordinato**, indispensabile per superare le sfide e valorizzare le opportunità future.

Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli specifici riguardo al contesto esatto dell'intervento o a eventuali modifiche concrete già stabilite per i calendari, il tono delle dichiarazioni rilasciate lascia chiaramente intendere un **clima favorevole** a una *maggiore e proficua collaborazione* tra le istituzioni sportive. Questo approccio congiunto mira a rafforzare l'intero settore, promuovendo decisioni che beneficino l'insieme delle realtà coinvolte.