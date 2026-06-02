La nazionale brasiliana è partita alla volta degli Stati Uniti per prendere parte alla prossima Coppa del Mondo. La Seleção verdeoro ha lasciato il Brasile nella serata di lunedì, e il suo fuoriclasse, Neymar, ha voluto condividere questo momento significativo con un post sui social media. Il messaggio che ha accompagnato l'immagine era chiaro e incisivo: “Todos juntos”, ovvero “tutti insieme”, un richiamo all'unità e allo spirito di squadra fondamentale per affrontare il torneo iridato.

Il messaggio di Neymar e la partenza della Seleção

Attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, il numero dieci brasiliano ha mostrato l’intero gruppo della nazionale a bordo dell’aereo, pochi istanti prima del decollo.

L'immagine, che cattura l'atmosfera di attesa e concentrazione, è stata accompagnata dalla semplice ma profonda frase “Todos juntos”. Questa espressione ha voluto rimarcare con forza lo spirito di squadra e la compattezza del gruppo, elementi cruciali per affrontare le sfide che attendono la squadra nel prestigioso torneo mondiale.

La destinazione della Seleção è il New Jersey, che fungerà da base operativa principale per tutta la durata del Mondiale. Il primo appuntamento sul campo per i giocatori è fissato già per martedì, con una sessione di allenamento presso il centro sportivo del Red Bull New York, segnando l'inizio ufficiale della preparazione sul suolo americano.

Le condizioni di Neymar, il debutto e il calendario

Neymar si trova ancora in una fase delicata di recupero a seguito di una lesione di secondo grado al polpaccio destro. Questa condizione fisica potrebbe impedirgli di partecipare all’ultimo test amichevole pre-Mondiale, in programma sabato a Cleveland contro l’Egitto. La sua presenza nella partita inaugurale del Brasile, attesa con grande fermento per il 13 giugno alle 19:00 (ora di Brasilia) contro il Marocco, rimane quindi in forte dubbio. La decisione finale sulla sua partecipazione sarà presa e valutata giorno per giorno, monitorando attentamente i progressi del recupero.

Il calendario del girone eliminatorio per il Brasile prevede, dopo l'esordio, gli incontri successivi contro le nazionali di Haiti e Scozia, partite che saranno determinanti per il percorso della squadra nella fase a gironi.

La quarta esperienza mondiale per Neymar

Il torneo che sta per iniziare segna la quarta partecipazione di Neymar a una Coppa del Mondo. Il talentuoso attaccante ha già calcato i campi mondiali nelle edizioni del 2014, 2018 e 2022, accumulando una notevole esperienza a livello internazionale. La sua migliore performance personale in un Mondiale risale all'edizione casalinga del 2014, quando il Brasile riuscì a raggiungere le semifinali, un risultato che la squadra spera di superare in questa nuova avventura.

Le ambizioni del Brasile e l'attesa per il Mondiale

Il Brasile è universalmente riconosciuto come una delle grandi favorite per la vittoria finale del torneo. L'obiettivo dichiarato della nazionale è ambizioso: conquistare il sesto titolo mondiale della sua storia, un traguardo che consoliderebbe ulteriormente la sua leggenda nel calcio internazionale.

La squadra arriva a questo appuntamento dopo un periodo di lunga attesa e preparazione, e la convocazione di Neymar, nonostante alcune critiche iniziali legate alla sua condizione fisica non ottimale, ha riacceso l'entusiasmo e le speranze dei tifosi.

Il commissario tecnico, Carlo Ancelotti, ha ribadito la sua piena fiducia nel processo di recupero del giocatore. Ancelotti ha sottolineato che Neymar sarà valutato con la stessa attenzione e gli stessi criteri applicati a tutti gli altri componenti della rosa, evidenziando l'importanza di avere tutti i giocatori al massimo della forma per affrontare un torneo così impegnativo e prestigioso.