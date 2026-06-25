I Campionati USA di Ginnastica 2026 prendono il via a Tulsa, Oklahoma, dal 22 al 27 giugno, accogliendo oltre 1.700 ginnasti provenienti da ogni angolo del paese. L'evento si articola tra il BOK Center e l'Arvest Convention Center, con le competizioni élite che rappresentano l'apice della manifestazione, in programma dal 25 al 27 giugno presso il BOK Center. Saranno assegnati i prestigiosi titoli nazionali nelle discipline di trampolino e tumbling, ginnastica ritmica e acrobatica.

Tra i nomi di spicco che animeranno le pedane di Tulsa figurano gli olimpionici Nicole Ahsinger e Aliaksei Shostak, il campione mondiale Ruben Padilla, la stella emergente del trampolino Maia Amano, il campione dei World Games Kaden Brown, la ginnasta ritmica da record Rin Keys e i fratelli acrobati Yaroslav e Vsevolod Ossolodkov.

La rassegna è un momento cruciale non solo per la conquista dei titoli, ma anche per la definizione delle squadre nazionali e la finalizzazione dei roster che rappresenteranno gli Stati Uniti nei prossimi campionati mondiali di ciascuna disciplina.

Le stelle in gara a Tulsa: profili e ambizioni

Ruben Padilla, già tre volte campione mondiale nel double mini, è atteso con grande interesse. Dopo una stagione 2024 considerata difficile, punta a un riscatto significativo e mira a superare nuovamente il record mondiale, sebbene l'obiettivo primario non sia necessariamente in questa specifica occasione. Padilla ha ricoperto il ruolo di riserva olimpica nel 2024, alle spalle di Shostak.

La promettente Maia Amano arriva a Tulsa forte di una stagione di grande crescita.

Ha recentemente trionfato sia nel trampolino che nel synchro misto ai Campionati Panamericani, stabilendo un nuovo record personale e dimostrando di avvicinarsi ai vertici internazionali. La sua performance sarà determinante per la selezione della squadra mondiale.

Il veterano Kaden Brown, sei volte campione nazionale nel tumbling e medaglia d'oro ai World Games 2022, continua a perseguire l'oro mondiale. La sua preparazione è caratterizzata da un'attenzione particolare alla longevità e alla salute, elementi chiave per mantenere l'alto livello competitivo.

A soli 17 anni, Rin Keys si presenta come una delle figure più brillanti della ginnastica ritmica. Già due volte campionessa nazionale all-around, è la prima ginnasta ritmica statunitense ad aver conquistato medaglie sia ai mondiali junior che senior.

La sua imbattibilità nazionale dal 2023 testimonia il suo dominio, con l'ambizione a lungo termine di raggiungere una finale olimpica.

Programma dettagliato e copertura dell'evento

I Campionati USA di Ginnastica 2026 non sono solo una vetrina per i talenti attuali, ma anche il palcoscenico per la selezione delle future squadre nazionali Junior e Senior per ogni disciplina. Saranno inoltre definiti i roster per i prossimi Campionati Mondiali: la ginnastica ritmica si svolgerà ad agosto a Francoforte, l'acrobatica a settembre a Pesaro e il trampolino e tumbling a novembre a Nanchino.

Per gli appassionati, le gare élite di giovedì, venerdì e sabato saranno accessibili tramite streaming gratuito sul canale YouTube di USA Gymnastics e sulla piattaforma FlipNow.

Ulteriori informazioni, inclusi gli start list aggiornati, sono disponibili sul sito ufficiale dell'evento, offrendo una copertura completa per seguire ogni momento della competizione.

Con la partecipazione di 36 atleti élite già medagliati ai Mondiali e la presenza di 21 campioni nazionali, Tulsa si afferma come il cuore pulsante della ginnastica statunitense per questa intensa settimana di gare. L'evento offre un'opportunità unica per ammirare i migliori talenti e le nuove promesse che plasmeranno il futuro della disciplina a livello internazionale.