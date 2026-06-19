Il Canada ha scritto una pagina storica nel calcio mondiale, conquistando la sua prima vittoria assoluta in una fase finale dei Mondiali. La squadra nordamericana ha travolto il Qatar con un perentorio 6-0 in una partita valida per il gruppo B dei Mondiali 2026, disputata a Vancouver.

Protagonista indiscusso dell'incontro è stato Jonathan David, autore di una splendida tripletta. Le marcature sono state aperte al sedicesimo minuto da Cyle Larin. David ha poi raddoppiato al ventottesimo, per poi replicare nel recupero del primo tempo e completare la sua personale impresa al novantunesimo minuto.

Nel secondo tempo, hanno contribuito al largo successo anche Saliba, a segno al sessantatreesimo, e Shaffelburg, che ha siglato il quinto gol al settantaquattresimo. Il Qatar ha terminato la partita in nove uomini a causa di due espulsioni, complicando ulteriormente la sua già difficile situazione. Un'ombra sulla festa canadese è stata però gettata dal grave infortunio subito dal centrocampista Ismael Koné, costretto a lasciare il campo in barella.

I momenti chiave del match

La sfida di Vancouver ha visto il Canada imporre il proprio gioco fin dalle prime battute. Il vantaggio è arrivato al sedicesimo minuto grazie a Cyle Larin, abile a sfruttare un rimpallo del portiere avversario. Poco dopo, al ventottesimo, Jonathan David ha incantato il pubblico con una spettacolare volee che ha trafitto la rete qatariota.

Lo stesso David ha poi mostrato la sua vena realizzativa raddoppiando nel recupero del primo tempo, consolidando il vantaggio canadese prima dell'intervallo.

Nella ripresa, la supremazia del Canada è continuata inarrestabile. Al sessantatreesimo, Saliba ha ampliato ulteriormente il divario, seguito al settantaquattresimo da Shaffelburg, che ha messo a segno il quinto gol. La serata trionfale di Jonathan David si è conclusa con la sua terza rete nei minuti finali, suggellando una prestazione memorabile e una tripletta che lo ha consacrato come l'uomo partita.

Il Qatar ha affrontato una partita estremamente difficile, culminata con due espulsioni. La prima è avvenuta per un fallo che ha causato il grave infortunio di Ismael Koné, il quale è stato trasportato fuori dal campo in barella, tra le lacrime dei compagni e gli applausi di solidarietà del pubblico.

La seconda espulsione si è verificata nel primo tempo, lasciando la squadra mediorientale in inferiorità numerica per gran parte dell'incontro e compromettendone ogni possibilità di reazione.

Significato storico e prospettive future

Questa vittoria rappresenta un traguardo di portata storica per il calcio canadese, segnando il primo successo in una fase finale dei Mondiali. Il risultato non solo celebra un momento di grande orgoglio nazionale, ma permette al Canada di consolidare significativamente la sua posizione nel gruppo B, avvicinandosi concretamente alla qualificazione agli ottavi di finale. La prestazione dominante, in particolare la tripletta di Jonathan David, ha evidenziato il potenziale della squadra e la sua capacità di competere a livello internazionale.

Per il Qatar, al contrario, la sconfitta per 6-0 e le due espulsioni rendono la situazione nel girone estremamente complessa, con le speranze di passaggio del turno che si affievoliscono notevolmente. L'infortunio di Ismael Koné, sebbene non abbia intaccato il risultato finale, ha gettato un'ombra sulla celebrazione canadese, suscitando preoccupazione tra i tifosi e i compagni di squadra per le sue condizioni.