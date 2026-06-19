Il Canada ha scritto una pagina di storia ai Mondiali, conquistando la sua prima vittoria assoluta nel torneo con un risultato schiacciante di 6-0 contro il Qatar. La partita, valida per il gruppo B, si è disputata a Vancouver e ha visto una prestazione dominante della squadra nordamericana. Protagonista indiscusso è stato Jonathan David, autore di una tripletta memorabile, supportato dalle reti di Cyle Larin, Saliba e Shaffelburg. Tuttavia, la festa è stata in parte offuscata da un grave infortunio occorso al centrocampista canadese Ismael Koné e dalle due espulsioni che hanno decimato la formazione asiatica.

La Cronaca del Trionfo Canadese

La gara ha preso subito una direzione favorevole al Canada. Il vantaggio è arrivato al sedicesimo minuto, quando Cyle Larin ha sbloccato il risultato, infiammando il pubblico di Vancouver. Non passano molti minuti e, al ventottesimo, Jonathan David ha raddoppiato con una splendida volee che non ha lasciato scampo al portiere qatarino, dimostrando le sue doti tecniche e la sua precisione sotto porta. Il primo tempo si è concluso con un ulteriore sigillo di David, che al 45+3 ha realizzato il suo secondo gol personale, portando il punteggio sul 3-0 e ipotecando di fatto la vittoria.

La ripresa ha visto il Canada mantenere alta la pressione. Al sessantatreesimo minuto, Saliba ha incrementato il bottino con una potente punizione diretta, un gol che ha voluto dedicare al compagno di squadra infortunato, Ismael Koné, in un gesto di grande solidarietà.

La rete del 5-0 è stata siglata al settantaquattresimo da Shaffelburg, il cui tiro è stato deviato da un difensore del Qatar, spiazzando l'estremo difensore avversario. Il trionfo è stato completato al 90+1, quando Jonathan David ha messo a segno la sua tripletta personale con un preciso movimento in area, coronando una serata indimenticabile per lui e per la sua nazionale.

Momenti Chiave e Difficoltà per il Qatar

Nonostante l'euforia per la vittoria storica, la partita ha avuto anche un momento di apprensione. Il centrocampista canadese Ismael Koné è stato costretto a lasciare il campo in barella a causa di un grave infortunio alla gamba sinistra. L'episodio ha gettato un'ombra sulla celebrazione, con la speranza che l'entità del problema non sia eccessiva.

Dall'altra parte, la serata del Qatar è stata particolarmente difficile. Oltre al pesante passivo, la squadra asiatica ha terminato l'incontro in inferiorità numerica, a causa di due espulsioni subite nel corso della partita. Questo ha reso ancora più arduo il compito di contenere l'offensiva canadese, contribuendo al risultato finale così netto.

Implicazioni e Prospettive

Questa vittoria per 6-0 non è solo un risultato storico per il Canada ai Mondiali, ma rappresenta anche un passo significativo verso la qualificazione agli ottavi di finale. La prestazione di Jonathan David, in particolare la sua tripletta, ha messo in evidenza il potenziale offensivo della squadra, che ora guarda con maggiore fiducia ai prossimi impegni.

Per il Qatar, invece, la partita ha evidenziato le difficoltà incontrate, con le espulsioni e l'inferiorità numerica che hanno ulteriormente complicato un match già di per sé impegnativo. L'infortunio di Koné, sebbene non legato direttamente al risultato, ha comunque rappresentato un elemento di preoccupazione per la formazione canadese, pur non intaccando la gioia per il successo.