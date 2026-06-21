Il ciclismo italiano ritrova il gradino più alto del podio nel Giro d'Italia Next Gen, e lo fa nel modo più regale possibile. Quindici anni dopo il trionfo di Mattia Cattaneo, è l'iridato Lorenzo Mark Finn a vestire definitivamente la maglia rosa sul traguardo dell’ottava e ultima tappa, una cronometro individuale partita da Villa Sant'Angelo e conclusasi a L'Aquila.

Dopo aver conquistato il simbolo del primato nel durissimo arrivo in quota a Monte Livata e aver rintuzzato con autorità gli attacchi nella frazione di Piana delle Mele, il Campione del Mondo ha letteralmente dominato la prova contro il tempo, dimostrando di avere una marcia in più rispetto a tutta la concorrenza in questo appuntamento stagionale.

BOOOM! There it is! Pink jersey Lorenzo Finn crowns his week by winning the final TT of Giro Next Gen! 🇮🇹🔥



First Italian winner in 15 years. First ever Italian winner under the U23 rule (since 2017) #GiroNextGen pic.twitter.com/cYV5Ban8CO — Eemeli (@LosBrolin) June 21, 2026

La cronaca della cronometro

Il tracciato abruzzese presentava un disegno esigente: una prima metà pianeggiante e veloce fino al rilevamento cronometrico, seguita da una seconda parte decisamente più impegnativa, caratterizzata da due rampe in ascesa fino al cuore dell'Aquila.

Nonostante la prima porzione di gara fosse, sulla carta, la meno adatta alle sue caratteristiche da scalatore, Finn ha impresso fin da subito un ritmo importante, facendo registrare il miglior parziale con 2” di vantaggio sull'irlandese Adam Rafferty e 7” su Nicolas Milesi.

Nel tratto conclusivo in pendenza, la maglia rosa ha poi scavato il solco definitivo: una progressione irresistibile che gli ha permesso di chiudere i conti in 29'03", distanziando di 16” lo stesso Rafferty (HBG) e di 32” il belga Matisse Van Kerckhove (VLD).

Il podio finale è servito

I rivali più accreditati per la classifica generale hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla superiorità del leader. L'ecuadoriano Mateo Ramirez (UAZ) ha limitato i danni chiudendo al 5° posto di tappa a 54” da Finn, mentre il brasiliano Henrique Bravo (SQD) si è difeso come ha potuto fermando il cronometro a 1'17" dal vincitore. Entrambi sono comunque riusciti a difendere le rispettive posizioni d'onore, salendo sui gradini più bassi del podio finale di un Giro dominato dall'inizio alla fine dal talento italiano.

Con questa splendida doppietta tappa-classifica, Lorenzo Mark Finn lancia un segnale chiarissimo per il futuro del ciclismo azzurro, suggellando una settimana da assoluto padrone della corsa rosa dei giovani.

Ordine d'Arrivo - 8ª Tappa: Villa Sant'Angelo - L'Aquila (Crono)

Lorenzo Mark FINN (Red Bull-BORA-hansgrohe) — 29:03 Adam RAFFERTY (Hagens Berman Jayco) — +0:16 Matisse VAN KERCKHOVE (Visma-Lease a Bike Development) — +0:32 Aubin SPARFEL (DecathlonDevelopment) — +0:46 Mateo RAMIREZ (UAE Team Emirates Gen Z) — +0:54

Classifica Generale Finale - Giro d'Italia Next Gen