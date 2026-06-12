La Juventus ha ufficializzato un cambio ai vertici dirigenziali con la nomina di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale del club. Questa decisione segna l'inizio di una nuova fase per la società bianconera, che segue le dimissioni di Damien Comolli, formalizzate durante il consiglio di amministrazione straordinario tenutosi questa mattina.

Un nuovo corso per la dirigenza bianconera

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina di Carnevali, affidandogli la guida manageriale della società con l'obiettivo primario di rafforzare il progetto sportivo e industriale della Juventus.

L'arrivo di Carnevali conclude l'esperienza di Damien Comolli, che ha ricoperto il ruolo per una sola stagione. Il suo mandato è stato caratterizzato da risultati sportivi deludenti e da crescenti tensioni interne, elementi che hanno contribuito alla necessità di un cambiamento.

L'esperienza di Giovanni Carnevali

Giovanni Carnevali porta alla Juventus un bagaglio di esperienza significativo, maturato in dodici anni di lavoro al Sassuolo. Presso il club emiliano, Carnevali ha ricoperto ruoli di vertice, contribuendo in modo determinante alla crescita e all'affermazione della società nel panorama calcistico italiano. La sua profonda conoscenza del calcio italiano e le sue comprovate capacità gestionali sono considerate risorse fondamentali per avviare una fase di maggiore stabilità e per incrementare la competitività della squadra.

La visione strategica di John Elkann

La decisione di sostituire Comolli con Carnevali è stata presa con rapidità da John Elkann, non appena è stata confermata la disponibilità del manager. Questa scelta strategica riflette la chiara volontà della proprietà di affidarsi a un dirigente con una comprovata esperienza nella gestione sia sportiva che economica. L'obiettivo è individuare una figura capace di coniugare la sostenibilità finanziaria con l'ottenimento di risultati sportivi di alto livello.

Prima di assumere pienamente l'incarico a Torino, Carnevali ha garantito di voler concludere personalmente le operazioni già avviate al Sassuolo. Tra queste, spicca l'ufficialità di Alberto Aquilani come nuovo allenatore della squadra neroverde.

Questa transizione ordinata sottolinea la professionalità del dirigente e la sua dedizione agli impegni pregressi.

La visione a lungo termine della Juventus, sotto la nuova guida di Carnevali, è quella di costruire una struttura solida e altamente competitiva. L'ambizione è chiara: riportare il club ai vertici del calcio italiano, consolidando la sua posizione come una delle principali potenze sportive a livello nazionale e internazionale.