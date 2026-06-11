Il ciclismo moderno continua a fare i conti con l'applicazione dei regolamenti legati alla sicurezza e alle posizioni aerodinamiche in bicicletta, ma l'ultimo episodio rischia di aprire un vero e proprio caso diplomatico tra le squadre e l'Unione Ciclistica Internazionale. Al centro della polemica c’è il team norvegese Uno-X Mobility, che ha deciso di difendere a spada tratta il proprio corridore Anthon Charmig dopo una sanzione ritenuta profondamente ingiusta e incoerente.

Il trionfo e la sanzione

Lunedì, il ventottenne danese Anthon Charmig ha firmato una splendida impresa personale, vincendo in solitaria la seconda tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes (il vecchio Giro del Delfinato) sul traguardo di Le Puy-en-Velay, dopo una fuga di ben 234 chilometri.

Una gioia immensa per il corridore e per la squadra, parzialmente rovinata poco dopo il traguardo dalla decisione dei commissari di gara.

La giuria ha infatti sanzionato Charmig con un cartellino giallo e una multa, accusandolo di aver mantenuto negli ultimi chilometri una posizione in bicicletta non regolamentare. Secondo la severa interpretazione dei giudici UCI, il danese avrebbe violato le norme che vietano l'utilizzo degli avambracci come punto d'appoggio sul manubrio in stile "cronometro" (la cosiddetta posizione puppy paws o sue varianti), introdotte per garantire la massima stabilità del mezzo.

La dura replica di Uno-X: il confronto con i "Big"

La reazione della Uno-X Mobility non si è fatta attendere e ha assunto i contorni di una clamorosa protesta formale.

Secondo quanto riportato dai media specializzati, la dirigenza del team norvegese ha inviato un dossier ufficiale all'UCI contestando la disparità di trattamento rispetto alle grandi stelle del ciclismo mondiale.

Per supportare la propria tesi, la Uno-X ha allegato una serie di fotografie e fermo-immagini recenti di Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Nei documenti visivi mostrati alla federazione, i tre fuoriclasse appaiono in posizioni praticamente identiche – se non più accentuate – rispetto a quella che è costata la sanzione a Charmig. La tesi del team è semplice quanto tagliente: la posizione tenuta dal corridore danese è di fatto la stessa utilizzata regolarmente dai leader del WorldTour, i quali però non sono mai stati sanzionati con un cartellino giallo per questo motivo.

Il problema dell'incoerenza dei giudizi

Il caso riaccende un dibattito mai sopito nel ciclismo professionistico: la mancanza di uniformità nelle decisioni dei commissari di gara. Il sistema dei cartellini gialli, introdotto dall'UCI proprio per monitorare e sanzionare i comportamenti pericolosi prima di arrivare alla squalifica, rischia di perdere credibilità se applicato "a due velocità" a seconda del blasone del corridore o dell'importanza dell'evento.

Resta ora da capire se l'UCI prenderà in considerazione la protesta della Uno-X per fare chiarezza definitiva su una regola che, ad oggi, continua a generare forti zone d'ombra e interpretazioni troppo soggettive da parte dei giudici di gara.