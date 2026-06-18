Casper Ruud e Maria Galligani hanno coronato il loro sogno d'amore con un sontuoso matrimonio a Mallorca, in Spagna. La coppia ha scelto l'esclusiva cornice del Grand Hotel Son Net per ospitare quattro giorni di festeggiamenti indimenticabili, svoltisi dall'11 al 14 giugno.

Un amore radicato nel tempo e nei luoghi

Il legame tra il tennista norvegese e la sua compagna è stato ufficializzato dopo una romantica proposta di matrimonio avvenuta su una spiaggia idilliaca delle Maldive nel novembre 2024. Per la celebrazione delle nozze, i due hanno desiderato fare ritorno a Mallorca, un'isola che riveste un significato profondo per la loro storia, essendo stata la meta del loro primo viaggio insieme.

Questa scelta ha permesso di suggellare il loro amore in un luogo carico di ricordi e affetto, trasformando l'evento in una celebrazione estesa e profondamente intima.

Festeggiamenti ricchi di gioia e significato familiare

Le celebrazioni nuziali si sono svolte in un'atmosfera solare e gioiosa, caratterizzata da un forte senso di famiglia. Il programma dei festeggiamenti è stato variegato e pensato per coinvolgere tutti gli invitati, includendo una raffinata cena di benvenuto. A seguire, è stata organizzata una vivace giornata sportiva, durante la quale gli ospiti hanno potuto cimentarsi in attività come il golf e lo yoga, culminata in una suggestiva garden party interamente ispirata al mondo del tennis, passione che lega indissolubilmente Casper Ruud alla sua carriera.

Un momento particolarmente toccante e significativo è stata la presenza della figlia della coppia, Camila, nata il 30 gennaio 2026. La sua partecipazione attiva alla cerimonia ha realizzato il grande sogno dei genitori di averla al loro fianco in un'occasione così importante e memorabile, rendendo il matrimonio un vero e proprio evento familiare.

Dettagli esclusivi e un'atmosfera di intima complicità

Le immagini esclusive dell'evento, pubblicate sulle pagine di Vogue, hanno catturato e mostrato al pubblico momenti di pura gioia, affetto e profonda complicità tra gli sposi. Tra gli scatti più emblematici, spicca una fotografia che ritrae Casper e Maria mentre si divertono e scherzano dietro una tastiera durante i festeggiamenti serali, un'istantanea che ben rappresenta lo spirito leggero e felice dell'intera celebrazione.

La decisione di scegliere Mallorca come location per il grande giorno non è stata affatto casuale; l'isola è infatti un luogo intriso di ricordi e significati speciali per la coppia, che nel corso della loro relazione vi ha fatto ritorno più volte, consolidando il legame con questo incantevole scenario mediterraneo. Questo "matrimonio da sogno" è giunto a coronamento di circa otto anni di relazione, testimoniando la solidità e la profondità del loro amore.