Francisco Cerundolo ha brillantemente conquistato l’accesso alle semifinali del prestigioso Queen’s Club, superando il britannico Arthur Fery in una partita combattuta e ricca di momenti salienti. L’incontro, infatti, è stato caratterizzato da un episodio inatteso che ha rischiato seriamente di compromettere la performance dell’argentino: durante uno scambio, Fery ha involontariamente colpito Cerundolo alla gola con un potente passante di rovescio, un colpo che ha costretto il tennista a cadere sull’erba dello storico circolo londinese. Nonostante il grande spavento e il potenziale pericolo, Cerundolo ha dimostrato una notevole resilienza e un’invidiabile forza d’animo, rialzandosi prontamente e portando a termine la sfida con ammirevole determinazione.

Il match si è concluso con il punteggio di 7‑6(1), 3‑6, 6‑4, sancendo la vittoria di Cerundolo. Questo successo rappresenta per lui un traguardo significativo: è la sua prima semifinale in un torneo di categoria superiore all’ATP 250 da quando ha raggiunto le semifinali sulla terra battuta del Mutua Madrid Open nel maggio 2025. Al termine dell’incontro, Arthur Fery ha espresso il suo dispiacere per l’accaduto, dichiarando: “Yeah, what can I say? I don’t know. I didn’t try to hit him in the throat, obviously. He just didn’t really want to pick a side, so I tried to go through them, and yeah, obviously hit him. Unfortunate, but I can’t do much. Yeah, came to apologize and he was fine.”

Un episodio che non ha fermato Cerundolo

Il colpo subito alla gola, sebbene doloroso e del tutto inaspettato, non ha minimamente intaccato la concentrazione e la volontà di Cerundolo, che ha saputo mantenere il controllo del gioco e chiudere l’incontro a suo favore.

Dopo essersi ripreso dall'incidente, l’argentino ha esibito un grande carattere e una notevole capacità di gestire la pressione, riuscendo a imporsi contro un avversario motivato e sostenuto con fervore dal pubblico di casa. Questa importante vittoria non solo gli garantisce un posto tra i migliori quattro del torneo, ma conferma anche il suo eccellente momento di forma sull’erba londinese, un segnale estremamente promettente per il prosieguo della sua campagna al Queen's Club e per la stagione su questa superficie.

Prossima sfida contro Nakashima

Nelle attesissime semifinali del Queen’s Club, Cerundolo si misurerà con l’americano Brandon Nakashima. Quest'ultimo ha già dimostrato il suo valore eliminando a sorpresa il primo favorito del torneo, Alex de Minaur, con un netto 7‑5, 6‑3, evidenziando una forma smagliante.

La prossima partita si preannuncia particolarmente equilibrata e avvincente: Cerundolo cercherà di sfruttare l’entusiasmo e la fiducia derivanti dal risultato appena ottenuto, mentre Nakashima punterà a confermare il suo stato di grazia dopo aver battuto il numero uno del seeding. L’accesso alla prestigiosa finale del Queen’s Club sarà quindi conteso tra due giocatori in grande ascesa, entrambi determinati a dare il massimo per raggiungere l'ultimo atto di questo storico torneo sull'erba.