Francisco Cerúndolo ha scritto una pagina storica al Queen’s Club di Londra, conquistando il titolo più importante della sua carriera. È diventato il primo tennista argentino a vincere il torneo nell’era Open, superando Tommy Paul con una rimonta epica: 6‑7(4), 6‑4, 6‑3.

La rimonta decisiva

Il 27enne ha ribaltato una finale che sembrava compromessa. Sotto di un set e un break dopo il tiebreak iniziale e il break subito nel quinto gioco del secondo parziale, ha reagito prontamente. Un controbreak immediato ha acceso la sua rimonta, permettendogli di annullare due palle break sul 4‑4 e di strappare il servizio all’avversario per aggiudicarsi il set.

Nel set decisivo, Cerúndolo ha ottenuto l’unico break per il 4‑2, salvato altre due palle break sul 5‑2 e, dopo aver visto sfumare tre match point, ha chiuso l’incontro al secondo match point utile, crollando sull’erba in un’esultanza liberatoria.

Un trionfo dal grande significato

Questo successo assume un valore ancora più significativo. Cerúndolo è entrato nell’esclusivo club dei giocatori che hanno vinto sia a Eastbourne (nel 2023) sia al Queen’s Club, affiancando campioni come Andy Roddick e Feliciano López. L’emozione è stata amplificata dalla presenza dei suoi genitori, volati dal Sudamerica per la finale. “Voglio ringraziare la mia famiglia”, ha detto il tennista. “È la prima volta che mio padre prende un aereo e mi vede fuori dall’Argentina.

Congratulazioni a mio padre per essere venuto qui.”

Con questa vittoria, Francisco Cerúndolo ha conquistato il quinto titolo ATP in carriera e il secondo sull’erba, affermandosi come l’unico argentino ad aver vinto più titoli su questa superficie nel secolo in corso.

Il percorso verso la vittoria

L’impresa di Cerúndolo ha interrotto la striscia di nove vittorie consecutive di Tommy Paul al Queen’s Club. Con questo trionfo, l'argentino ha ottenuto il suo primo titolo ATP 500, consolidando la sua posizione come il primo argentino a trionfare nel prestigioso torneo londinese.