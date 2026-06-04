Charles Leclerc ha ufficializzato il suo rinnovo pluriennale con la Scuderia Ferrari, una decisione che il pilota monegasco ha definito “la scelta più naturale” nonostante l’interesse manifestato da altri importanti team nel paddock della Formula 1. Il prolungamento del contratto rafforza il legame tra Leclerc e Maranello, un percorso iniziato dieci anni fa con l’accademia, e sottolinea la sua profonda fiducia nel progetto guidato da Frédéric Vasseur. Leclerc ha ribadito la sua ferma ambizione di vincere il titolo mondiale con la Rossa, pur mantenendo un approccio realistico riguardo alle sfide future, in particolare in vista del prossimo Gran Premio di Monaco.

Il legame indissolubile con la Ferrari

Il pilota ha spiegato che, sebbene diverse opzioni fossero sul tavolo, la scelta di continuare con la Scuderia Ferrari è stata quasi inevitabile, un esito che riflette un legame profondo. “Amo questo team, credo fermamente nel progetto e nella visione di Vasseur”, ha dichiarato Leclerc, evidenziando il suo attaccamento e la sua dedizione. Ha aggiunto: “Voglio vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c’è grande fiducia nel raggiungere questo obiettivo. Sono ancora giovane, ma al momento sento che questa è la scelta giusta per la mia carriera”. Il rinnovo, annunciato poco prima del Gran Premio di Monaco, estende ulteriormente un rapporto che per Leclerc è diventato più di un semplice legame professionale: “È molto più di un team per me, è diventata una seconda famiglia”.

Monaco: tra sogno di casa e realismo competitivo

In vista del Gran Premio di Monaco, la gara di casa per il pilota, Leclerc ha mostrato un cauto ottimismo. “Penso che siamo in una situazione migliore rispetto agli altri circuiti. Se c’è una pista in cui scommetterei su di noi, quella è Monaco”, ha affermato, riconoscendo la tradizionale forza della Ferrari nel Principato. Tuttavia, il pilota ha mantenuto un approccio realisticamente cauto riguardo alla concorrenza. Ha sottolineato che la Mercedes detiene un “vantaggio significativo sin dall’inizio dell’anno” e ha menzionato anche McLaren e Red Bull come temibili contendenti per la vittoria. La SF‑26, grazie alle sue intrinseche qualità telaistiche, potrebbe efficacemente compensare le note difficoltà del motore sui lunghi rettilinei, offrendo alla Scuderia un’opportunità concreta di ben figurare e di lottare per le posizioni di vertice.

Ambizione e responsabilità: il futuro con la Scuderia

Il rinnovo di Leclerc non è solo una conferma del suo talento cristallino, ma anche una chiara dichiarazione d’intenti per il futuro. “Essere pilota di Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità che non do mai per scontata”, ha affermato. Il suo impegno è totale: “Continuerò a dare tutto per riportare questo team al posto che merita, in alto, per tutti a Maranello e soprattutto per i tifosi, la cui passione è il cuore pulsante di questa Scuderia”. Il team principal Fred Vasseur ha commentato il prolungamento del contratto definendolo “completamente naturale”, elogiando la crescita di Leclerc sia come pilota che come persona, profondamente integrata nei valori e nella ricca cultura del team di Maranello.