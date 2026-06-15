Il ciclismo ci ha abituati a incidenti bizzarri causati da spettatori disattenti – dall'ormai tristemente famoso cartello "Allez Opi-Omi" al Tour de France fino ai selfie spinti oltre il limite – ma quanto accaduto in una recente corsa riservata alla categoria Juniores supera i confini dell'immaginabile.

Un'anziana spettatrice, a bordo del suo scooter elettrico per disabili, è entrata improvvisamente sul percorso di gara proprio mentre sopraggiungeva il gruppo a forte velocità, provocando una spaventosa carambola.

La dinamica dell'impatto

L'episodio, che ha dell'incredibile, si è verificato durante la corsa tedesca LVM Saarland Trofeo.

I giovani corridori stavano viaggiando a velocità sostenuta lungo il tracciato quando, da bordo strada, la donna ha azionato il suo mezzo invadendo la carreggiata.

L'impatto è stato inevitabile: lo scooter si è trasformato in un vero e proprio ostacolo fisso in strada. I primi atleti del gruppo sono riusciti ad evitare l'impatto, ma per chi sopraggiungeva da dietro non c'è stata alcuna possibilità di cambiare traiettoria o frenare in tempo. Il risultato è stato un effetto domino devastante, con diversi corridori finiti violentemente a terra e biciclette distrutte.

Solo tanta paura, ma si è rischiata la tragedia

Fortunatamente, nonostante la dinamica e lo shock visivo dell'impatto, il bilancio medico finale è stato clemente.

Nessuno dei ragazzi coinvolti ha riportato conseguenze gravi, sebbene la paura sia stata moltissima e molti abbiano dovuto fare i conti con dolorose escoriazioni e contusioni. Anche per l'anziana donna, l'incidente si è concluso senza traumi di rilievo, ma con un enorme spavento.

Resta però aperta la questione della sicurezza e della disattenzione del pubblico, un problema che continua a mettere a repentaglio l'incolumità dei ciclisti, specialmente nelle categorie giovanili del ciclismo dove le strade non sempre possono essere transennate capillarmente per l'intero percorso.

La LVM Saarland Trofeo, prova di Coppa delle Nazioni juniores, si è poi conclusa regolarmente con la vittoria della classifica generale al norvegese Sindre Orholm-Lønseth.