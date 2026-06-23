Il mercato del ciclismo sta entrando nella sua fase più calda. Sebbene i regolamenti UCI stabiliscano chiaramente che i contratti con una nuova squadra possano essere resi noti ufficialmente solo a partire dal 1° agosto, il dietro le quinte è un vero e proprio cantiere aperto. Al momento, le squadre possono ufficializzare unicamente i rinnovi di contratto, ma le indiscrezioni sui cambi di casacca per il 2027 stanno già ridisegnando gli equilibri del gruppo.

Ecco il punto completo sulle ultime grandi manovre del ciclomercato.

Narváez rinnova: niente ritorno in Ineos

Nelle scorse settimane si era fatta sempre più insistente la voce di un possibile ritorno di Jhonatan Narváez alla NetCompany INEOS. L'ecuadoriano ha invece spento i rumors firmando il rinnovo di contratto con la UAE Team Emirates, confermandosi come una delle pedine multi-ruolo fondamentali per lo scacchiere della squadra emiratina, sia come cacciatore di tappe sia come supporto di lusso nei Grandi Giri.

Se da un lato la UAE blinda i suoi big, dall'altro si prepara a perdere uno dei pezzi pregiati del proprio vivaio. Il giovanissimo Mateo Ramírez, fresco di podio e prestazioni di altissimo livello al recente Giro d'Italia Next Gen, è pronto al grande salto nel ciclismo World Tour.

Il talento della nuova generazione non debutterà però con la maglia della casa madre: per lui è già pronto un futuro in Spagna con la Movistar, a caccia di volti nuovi per le corse a tappe.

Gli italiani: Crescioli sceglie la Francia

Uno dei nomi più caldi del panorama italiano è senza dubbio quello di Ludovico Crescioli. Il corridore della Polti Visit Malta si è messo splendidamente in mostra durante l'ultimo Giro d'Italia, inserendosi in fughe di spessore e dimostrando una solidità che ha attirato i grandi team internazionali. Secondo le ultime indiscrezioni, Crescioli avrebbe già firmato l'accordo che lo legherà alla Groupama-FDJ a partire dalla prossima stagione.

La situazione in casa Lidl-Trek è in forte evoluzione.

Con le insistenti voci che danno per fatto l'arrivo dell'austriaco Felix Gall (fresco di podio al Giro) e di Gregor Mühlberger alla corte della squadra statunitense, gli spazi per gli uomini di classifica e per i cacciatori di tappe di montagna rischiano di restringersi. In questo scenario si inseriscono le valutazioni sul futuro di Giulio Ciccone: l'abruzzese, da anni uomo simbolo del team, dovrà capire come si rimoduleranno le gerarchie interne in vista del 2027.

Isaac Del Toro intoccabile

La crescita di Isaac Del Toro continua a ritmi spaventosi. Il messicano della UAE Team Emirates, reduce da un ottimo Tour Auvergne-Rhône-Alpes dove ha dato spettacolo vincendo due tappe e la classifica generale, è al centro del progetto a lungo termine della squadra.

Per lui non si parla di mercato in uscita, bensì di un ruolo ancora più centrale per il futuro, da leader designato della UAE in un numero sempre maggiore di corse del calendario World Tour.

Paula Blasi: è caccia aperta alla nuova stella

Il vero terremoto del mercato femminile porta il nome di Paula Blasi. La ventitreenne spagnola della UAE Team ADQ è la rivelazione assoluta del 2026, capace di infilare in sequenza le vittorie ad Amstel Gold Race, Vuelta Femenina e alla Volta a Catalunya.

La Blasi si trova al centro di una vera e propria asta. Nel suo attuale contratto sarebbe presente una clausola di rescissione dal valore relativamente basso se paragonato all'esplosione dei suoi risultati.

Corazzate del calibro di Lidl-Trek ( che guarda anche a Kasia Niewiadoma) o della Movistar pagherebbero volentieri per assicurarsi le prestazioni della scalatrice del futuro.

La UAE sta provando a blindarla con un rinnovo pluriennale fino al 2029 con ingaggio da top rider (si parla di oltre 800.000 euro a stagione), ma i giochi sono più che mai aperti e potrebbero raggiungere cifre record milionarie.