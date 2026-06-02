Nel mondo del ciclismo professionistico si profilano una serie di importanti cambiamenti in ruoli di vertice: Grischa Niermann, attuale responsabile delle corse della squadra Visma, è pronto a passare a Lidl-Trek. Questa decisione, riportata da Daniel Benson, fa parte di una profonda riforma manageriale della Lidl-Trek che vedrà anche Luca Guercilena lasciare la guida della formazione tedesca.

Reef prende il posto di Niermann nelle gerarchie di casa Visma

Niermann, volto storico della Visma, ha costruito tutta la sua carriera da corridore con l’allora Rabobank, al cui interno ha militato fino al 2012.

Subito dopo il ritiro, ha intrapreso un percorso dirigenziale iniziando con la squadra di sviluppo e, nel 2017, è entrato nella gestione del team WorldTour. Negli ultimi anni, ha assunto la guida tecnica della squadra, succedendo a Merijn Zeeman, e contribuendo ai tanti successi ottenuti dal team.

La Visma sta preparando una nuova promozione interna per sopperire all'addio di Niermann: Marc Reef, direttore sportivo principale al Giro d’Italia, sarà nominato responsabile delle corse al posto di Niermann. Reef ha diretto con successo Jonas Vingegaard al Giro, consolidando così il dominio della squadra nella corsa rosa dopo le vittorie di Roglic e Yates ottenute nel 2023 e nel 2025.

L’uscita di Guercilena da Lidl-Trek costituisce un altro punto di svolta importante, che potrebbe coinvolgere anche l'organizzazione del Giro d'Italia.

L'italiano, storico direttore generale, aveva visto ridursi il suo ruolo dopo che Lidl è diventato sponsor principale della squadra. La sua partenza, ormai imminente, lascia spazio a nuovi assetti in casa Lidl-Trek. Con la partenza di Guercilena, Andy Schleck, nominato vice direttore generale nel dicembre scorso, assumerà il ruolo di CEO del team.

RCS interessata a Guercilena

Guercilena sarebbe il candidato principale per il posto vacante di direttore gara del Giro d’Italia. Il ruolo è rimasto scoperto dopo l'uscita di scena di Mauro Vegni, che è andato in pensione nei mesi scorsi. RCS sarebbe alla ricerca di un sostituto di grande esperienza e Guercilena risulta il profilo ideale per questo ruolo.

Tuttavia, non si esclude che altri team WorldTour possano manifestare interesse per lui, viste le sue competenze e l’esperienza maturata in oltre un decennio di leadership nella squadra Trek Factory Racing e successivamente in Lidl-Trek.

Guercilena vanta un curriculum di tutto rispetto: ha lavorato come allenatore e direttore sportivo per squadre prestigiose quali Mapei, QuickStep e Leopard Trek, ed è stato chiamato a guidare la ricostruzione della squadra Trek Factory Racing nel 2013, succedendo a Johan Bruyneel. Sotto la sua direzione, il team ha subito una profonda trasformazione dell’immagine e della struttura, mantenendo una posizione di rilievo nel panorama ciclistico internazionale.

Questi cambiamenti riflettono un momento di transizione importante nel ciclismo professionistico, con movimenti strategici che influenzeranno non solo le squadre coinvolte ma anche le dinamiche delle grandi corse come il Giro d’Italia. La prossima stagione si annuncia quindi ricca di novità e sfide sia sul piano sportivo che dirigenziale.