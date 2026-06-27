Jonathan Milan ha scritto una pagina importante nel ciclismo nazionale, conquistando la prestigiosa maglia tricolore. Il corridore si è imposto con una volata magistrale nella prova su strada dei campionati italiani assoluti di ciclismo, un successo maturato a Cuneo anche grazie all'eccezionale lavoro di squadra della sua formazione, la Lidl‑Trek.

La competizione, attesissima dagli appassionati, ha raggiunto il suo epilogo con uno sprint finale che ha premiato l'atleta azzurro. Milan, tra i favoriti alla vigilia, ha saputo confermare le aspettative, aggiudicandosi con merito il titolo nazionale.

A completare il podio, salendo rispettivamente al secondo e terzo posto, sono stati Tommaso Dati e Alessandro Romele, protagonisti di una gara combattuta fino all'ultimo metro.

Il trionfo e la strategia vincente

La vittoria di Jonathan Milan non è stata frutto del caso, ma il risultato di una strategia impeccabile messa in atto dalla Lidl‑Trek. La squadra ha svolto un ruolo cruciale, controllando con grande lucidità l'andamento della corsa fin dalle prime fasi e mantenendo un ritmo elevato fino al traguardo. Questa gestione oculata ha permesso a Milan di conservare le energie necessarie per affrontare e vincere la volata decisiva. Il successo è giunto nella prova su strada dei campionati italiani assoluti, un appuntamento di grande prestigio nel calendario ciclistico, svoltosi nella suggestiva cornice di Cuneo.

I protagonisti del podio e il supporto della squadra

Sul secondo gradino del podio si è piazzato Tommaso Dati, che ha dimostrato grande tenacia e preparazione. La terza posizione è stata invece occupata da Alessandro Romele, autore di una prestazione notevole. Il contributo della Lidl‑Trek è stato ancora una volta determinante nell'esito della gara. La formazione ha saputo orchestrare ogni fase della corsa, consentendo a Jonathan Milan di presentarsi allo sprint finale nelle migliori condizioni fisiche e tattiche. È stato proprio negli ultimi 250 metri, a Cuneo, che Milan ha sferrato l'attacco decisivo, sfruttando con intelligenza la scia di Alessandro Romele per lanciare la sua volata vincente. Questo trionfo segna per Milan la conquista del suo primo titolo italiano su strada, un risultato che lo proietta tra i grandi specialisti delle corse in linea.