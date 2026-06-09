Il ciclismo moderno si muove a velocità folli, e l'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) ha deciso di correre ai ripari. A partire dal 1° luglio 2026, proprio alla vigilia della partenza del Tour de France, entrerà in vigore un massiccio pacchetto di modifiche regolamentari.

L'obiettivo dichiarato è duplice: innalzare gli standard di sicurezza, ormai messi a dura prova soprattutto dalle dinamiche dei moderni sprint di gruppo, e frenare le zone d'ombra tecnologiche sfruttate dai team per ottenere vantaggi aerodinamici al limite del lecito.

200 metri di rettilineo minimo: stop alle volate "trappola"

La novità più rilevante e di maggiore impatto visivo per gli appassionati riguarda la conformazione logistica degli arrivi. Troppo spesso, negli ultimi anni, abbiamo assistito a volate di gruppo lanciate a 70 km/h interrotte da curve a gomito, restringimenti improvvisi o insidiosi passaggi cittadini posizionati a ridosso della linea d'arrivo.

Dal 1° luglio il regolamento UCI impone una svolta drastica:

Il nuovo art. 2.2.015 recita: "Il rettilineo d'arrivo deve essere il più lungo possibile, almeno 200 metri. Questo è particolarmente importante per le corse che hanno un'alta probabilità di concludersi con una volata di gruppo."

Non si tratta solo di lunghezza, ma anche di proporzioni e costanza:

Larghezza minima: La carreggiata dovrà essere larga almeno 6 metri (l'ideale indicato è tra gli 8 e i 10 metri).

Costanza della sede stradale: Viene vietato qualsiasi tipo di restringimento negli ultimi metri. Se la strada è larga 8 metri all'inizio del rettilineo, deve rimanere tale fino al traguardo.

Pendenza: La linea d'arrivo dovrà essere tassativamente posizionata su tratti pianeggianti o in leggera salita.

Ovviamente la norma prevede deroghe di buon senso: per gli arrivi in salita nei tapponi di montagna o per le cronometro individuali la giuria potrà autorizzare rettilinei più brevi o strade più strette.

Ma per le tappe favorevoli ai velocisti non si transige più.

Guerra alle tasche anteriori (e alle borracce sul petto)

Se il caos che ha coinvolto Jan-Willem van Schip alla Ronde de l'Oise ha fatto scuola, l'UCI ha deciso di stroncare il problema alla radice con un mese di anticipo rispetto al previsto. I commissari hanno notato una tendenza diffusa: lo sviluppo da parte dei produttori di abbigliamento di tasche interne posizionate sul davanti della maglia.

I corridori utilizzavano queste tasche non tanto per i gel, quanto per infilarci borracce o inserti rigidi volti a modificare la forma del corpo, levigando l'impatto frontale con l'aria e trasformando il petto in una specie di carena da moto.

Dal 1° luglio, le tasche anteriori sono ufficialmente vietate. L'unica eccezione concessa sulla parte frontale o laterale della divisa sarà un piccolo scomparto dedicato esclusivamente al posizionamento della radiolina della squadra. Tutto il resto (cibo, mantelline, borracce vuote) dovrà tornare rigorosamente dietro la schiena.

Un'altra novità riguarda l'addio definitivo alle vecchie tecnologie di comunicazione scritta (come i fax per le modifiche dell'ultimo minuto alle startlist), uniformando tutto alle piattaforme digitali UCI.

Il Tour de France sarà il primissimo banco di prova per queste regole. Con i velocisti che si daranno battaglia fin dalle prime frazioni, i direttori di corsa e i costruttori di percorsi avranno gli occhi di tutto il mondo addosso per verificare che i 200 metri di sicurezza vengano garantiti senza eccezioni.