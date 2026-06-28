La Cina ha dominato i recenti Campionati Asiatici di Ginnastica Artistica maschile, svoltisi a Zunyi, in Cina. La nazione ospitante ha conquistato il prestigioso titolo a squadre, mentre il ginnasta Zhang Boheng ha trionfato nell’individuale all-around. L'evento non è stato solo un'importante vetrina per l'eccellenza sportiva continentale, ma ha rappresentato anche una tappa cruciale per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026 e ai futuri Giochi Asiatici.

Il trionfo cinese e la classifica a squadre

La squadra cinese ha dimostrato una superiorità indiscussa, assicurandosi il primo posto con un punteggio complessivo di 254,194.

Ha nettamente superato il Giappone, che si è classificato al secondo posto con 248,795 punti, e la Corea del Sud, che ha ottenuto la medaglia di bronzo con un totale di 242,561. Questi risultati non solo hanno sancito la supremazia delle squadre asiatiche, ma hanno anche garantito alle nazioni sul podio la possibilità di partecipare ai Mondiali 2026 con una squadra al completo, un obiettivo fondamentale per la pianificazione delle prossime stagioni agonistiche.

Zhang Boheng campione all-around e le qualificazioni individuali

Nel contesto della competizione individuale, Zhang Boheng si è imposto come il nuovo campione dell'all-around, conquistando la medaglia d’oro con un impressionante punteggio di 85,298.

Il podio è stato completato dal suo connazionale Yang Haonan, che ha ottenuto l'argento con 82,398 punti, e dal giapponese Teppei Miwa, medaglia di bronzo con 82,265. Oltre alle medaglie, i Campionati Asiatici hanno definito i qualificati per le ambite finali di specialità. Tra i ginnasti che si sono distinti e hanno ottenuto un posto nelle finali figurano Carlos Yulo delle Filippine per il corpo libero, Utkirbek Juraev dell'Uzbekistan per il cavallo con maniglie, lo stesso Zhang Boheng per gli anelli, Kim Jaeho della Corea del Sud per il volteggio, Liu Yang della Cina per le parallele pari e Fusuke Maeda del Giappone per la sbarra orizzontale. Queste qualificazioni sono un indicatore chiave delle prestazioni individuali e delle potenzialità per le future competizioni internazionali.

Tang Chia-hung riconferma il titolo alla sbarra orizzontale

Un momento di particolare rilievo è stato la prestazione di Tang Chia-hung di Taiwan, che ha riconfermato con successo il suo titolo asiatico alla sbarra orizzontale. La sua esibizione è stata caratterizzata da un esercizio di elevata difficoltà, valutato con un coefficiente di 6,600, e un'esecuzione quasi perfetta, che ha ottenuto 8,900 punti, portando il suo punteggio totale a 15,500. Questa performance eccezionale gli ha permesso di superare avversari di calibro come Zhang Boheng, che ha chiuso con 15,000 punti, e Fusuke Maeda, con 14,300. La brillante prova di Tang Chia-hung non solo ha consolidato la sua posizione come uno dei migliori specialisti alla sbarra, ma ha anche contribuito in modo significativo alla qualificazione della squadra taiwanese per i prossimi Mondiali 2026, sottolineando l'importanza delle prestazioni individuali per gli obiettivi collettivi.