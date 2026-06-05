Flavio Cobolli ha voluto esprimere parole di profonda stima e vicinanza a Matteo Arnaldi, costretto al ritiro dal Roland Garros poco prima della semifinale. L’episodio si è verificato a Parigi, dove Arnaldi non ha potuto scendere in campo a causa di un attacco influenzale, rinunciando così alla possibilità di giocarsi l’accesso alla finale contro lo stesso Cobolli.

Nella sala stampa allestita per l’occasione, Cobolli ha pubblicamente manifestato il suo apprezzamento per l’eccellente percorso compiuto dall’amico e collega durante l’intero torneo.

Con un tono carico di ammirazione, il tennista romano ha dichiarato: “Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, hai lottato per tante ore in campo, dimostrando il tuo vero valore”.

Proseguendo nel suo sentito discorso, Cobolli ha poi aggiunto, rafforzando il suo messaggio di sostegno: “Non ho mai dubitato delle tue qualità. Devi essere fiero di quello che hai fatto e che stai facendo. Sei un esempio. Un atleta eccellente. Ti seguo fuori dal campo”. Queste parole sottolineano non solo il rispetto professionale ma anche il forte legame personale che unisce i due atleti italiani.

Il sostegno di Cobolli e le prospettive future

Cobolli ha continuato il suo intervento con ulteriori parole di incoraggiamento, ponendo l’accento sulla forza e la determinazione che contraddistinguono Arnaldi. “Sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia come siamo abituati a fare. Sono sicuro che ci saranno occasioni”, ha affermato, guardando già alle sfide future che potranno vederli protagonisti. Il tennista ha inoltre confessato di aver “quasi pianto” per l’assenza dell’avversario nella cruciale semifinale, un gesto che evidenzia la profondità del legame sportivo e umano tra i due.

Cobolli in finale e l'ingresso nella Top Ten

Il ritiro di Arnaldi, avvenuto a pochi minuti dall’inizio della semifinale che era in programma per le ore 19, ha di fatto permesso a Cobolli di accedere direttamente alla finale del Roland Garros.

Qui, il tennista romano si preparerà ad affrontare il forte avversario Zverev. Questo importante risultato non solo lo proietta verso la conquista del prestigioso titolo, ma gli consente anche di compiere un significativo balzo nel ranking mondiale: a partire dalla prossima settimana, infatti, Cobolli farà il suo esordio nella top ten del ranking ATP, un traguardo di grande rilievo nella sua carriera professionistica.