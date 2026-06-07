Nonostante la sconfitta in una finale combattuta al Roland Garros contro Alexander Zverev, Flavio Cobolli ha vissuto momenti intensi, esprimendo le sue emozioni. Il giovane tennista italiano ha reso omaggio all'avversario con sportività: "Non è facile per me parlare adesso. Partirò da te, se qualcuno mi avesse chiesto chi avrebbe meritato di più il titolo avrei detto ‘Sascha’, sono felice per te ma anche triste perché ci sono andato vicino. Adesso che hai coronato il tuo sogno, fammi vincere la prossima volta".

Cobolli ha poi descritto il periodo a Parigi come "le migliori settimane della mia vita", ribadendo che il Roland Garros "rimane il mio Slam preferito".

Ricordando il torneo in TV, ha aggiunto con ironia: "anche se non quando c’era Adriano", riferendosi ad Adriano Panatta sugli spalti. "È stato un onore averti qui, anche se mi ha messo un pochino sotto pressione", ha scherzato.

Il romano ha ringraziato il "muro azzurro": "Non riesco a guardarvi sennò piango", ha confessato, aggiungendo: "Mia mamma è ancora viva, quindi va bene così". Riflettendo sul suo percorso, Cobolli ha dichiarato: "Ho iniziato a giocare che ero molto giovane e non mi sarei aspettato nulla del genere, ma adesso che sono qui voglio far sì di poter ottenere qualcosa di molto speciale. Sono ancora giovane, voglio godermi ogni singolo momento sul campo. Adesso fate rumore per Sascha".

La finale e il percorso di Cobolli

La finale del Roland Garros ha visto il decimo testa di serie, Flavio Cobolli, affrontare Alexander Zverev in una sfida avvincente. Il tedesco si è imposto in cinque set, conquistando il suo primo titolo Slam. Per Cobolli, la corsa alla finale è stata un importante traguardo e un segnale di crescita nel tennis internazionale, confermando talento e determinazione.

Il trionfo storico di Alexander Zverev

A ventinove anni, Alexander Zverev ha coronato il sogno del primo titolo del Grande Slam, superando Flavio Cobolli con il punteggio di 6‑1, 4‑6, 6‑4, 6‑7(5), 6‑1. Questo successo interrompe una serie di nove Slam consecutivi di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, segnando un momento storico per il tennis maschile. Zverev è il primo tedesco a trionfare in uno Slam dal 1996 e aggiunge il venticinquesimo titolo alla sua carriera. Cobolli si conferma tra i protagonisti emergenti del circuito.