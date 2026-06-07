Nonostante la sconfitta in finale al Roland-Garros contro Alexander Zverev, il tennista italiano Flavio Cobolli ha espresso grande soddisfazione per la sua prestazione. "Prima di tutto congratulazioni a Sasha, penso che meritasse questo titolo oggi anche più di me", ha dichiarato alla stampa, aggiungendo: "Sono felice di come ho giocato la mia prima finale in un grande slam". Il giovane romano si è detto "molto fiero di me" per un risultato inatteso, manifestando l'intenzione di godersi la serata con amici e persone care. Ha inoltre rivelato di aver affrontato difficoltà fisiche durante l'incontro, accusando crampi e stanchezza dopo il tie-break: "Ero stanco, ho cercato di fare del mio meglio...

Ma dopo il secondo game il mio corpo mi ha lasciato…", descrivendo il cedimento fisico che ha compromesso la sua performance nella sua prima finale Slam.

La finale parigina e il cammino verso la Top 10 ATP

La finale si è disputata a Parigi, sul campo centrale del Roland-Garros, domenica 7 giugno 2026. Per Flavio Cobolli, questa è stata la sua prima apparizione in una finale di un Grande Slam, affrontando Alexander Zverev, che ha conquistato il titolo. Nonostante l'esito, il giovane italiano ha mostrato un tennis di alto livello, guadagnandosi il rispetto del pubblico e degli addetti ai lavori. Il suo cammino verso la finale è stato influenzato dal ritiro in semifinale di Matteo Arnaldi per un virus intestinale, permettendogli di accedere direttamente.

Cobolli ha ammesso che tale pausa "a volte aiuta, a volte no… perdi il ritmo", ma ha assicurato di essersi allenato intensamente.

Il raggiungimento di questa finale ha garantito a Flavio Cobolli un traguardo eccezionale per il tennis italiano: l'ingresso nella Top 10 del ranking ATP. Questo risultato lo rende il settimo italiano nella storia a raggiungere questa prestigiosa posizione, un riconoscimento del suo rapido progresso e della sua dedizione nel circuito professionistico. La sua ascesa rappresenta un motivo di grande orgoglio per il movimento tennistico nazionale.