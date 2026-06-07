Il tennista romano Flavio Cobolli ha offerto una spiegazione chiara e diretta riguardo al fattore che ha compromesso la sua prestazione nella prestigiosa finale del Roland-Garros. Con grande franchezza, Cobolli ha rivelato che il momento cruciale è giunto nel corso del tie-break del quarto set, quando ha avvertito un improvviso crampo al polpaccio. «Dopo il quarto set, nel tie-break, ho sentito un crampo al polpaccio», ha dichiarato con rammarico, aggiungendo una frase che ben sintetizza la sua condizione fisica in campo: «il mio corpo poi mi ha lasciato sul campo».

Il crollo fisico decisivo in finale

Cobolli ha raccontato in dettaglio il progressivo cedimento fisico che ha segnato la sua prima finale in uno Slam. Nonostante avesse affrontato il tie-break del quarto set con grande determinazione, il crampo al polpaccio si è rivelato il primo, inequivocabile segnale di un imminente collasso. «Ho usato i cinque minuti di pausa per recuperare, ma non è servito a nulla», ha spiegato il tennista, evidenziando l'inefficacia dei tentativi di ripresa. La situazione è rapidamente peggiorata: «Dopo il secondo gioco, anche il quadricipite ha ceduto. Mi sentivo completamente stremato», ha aggiunto, descrivendo un senso di spossatezza totale che ha irrimediabilmente compromesso la sua capacità di competere al massimo livello.

Una prima finale Slam segnata dalla fatica

La finale del Roland-Garros rappresentava per Cobolli un traguardo storico, la sua prima apparizione in una finale di un torneo del Grande Slam. Tuttavia, l'atleta ha ammesso che questa occasione così significativa è stata purtroppo compromessa da un calo fisico irreversibile. La sua dichiarazione, «Il mio corpo mi ha lasciato sul campo», non è solo una constatazione, ma una sintesi potente del suo stato d'animo e della sua condizione fisica in quel momento cruciale. Il sogno di conquistare il titolo è svanito non solo per la bravura dell'avversario, ma anche e soprattutto per l'incapacità del suo fisico di sostenere lo sforzo richiesto da una partita di tale intensità e importanza.

Il percorso inatteso verso la finale

Il cammino di Flavio Cobolli al Roland-Garros è stato caratterizzato da un evento piuttosto insolito. Il passaggio alla semifinale, infatti, è stato ottenuto a seguito del ritiro del suo avversario, Matteo Arnaldi, costretto a dare forfait per un malore improvviso. Questa circostanza ha permesso a Cobolli di raggiungere la sua prima finale in un torneo Slam senza dover disputare la semifinale, un evento raro e atipico nel panorama del tennis moderno. Nonostante questa peculiarità, il tennista romano aveva dimostrato grande tenacia e abilità nel corso del torneo, meritando il suo posto nell'atto conclusivo.

La sua ambiziosa corsa verso il titolo si è infine interrotta contro il forte Alexander Zverev, che ha meritatamente conquistato il trofeo.

Cobolli, pur riconoscendo la superiorità tecnica e tattica dell'avversario in campo, ha ribadito con forza come il suo crollo fisico sia stato un fattore determinante e ineludibile per l'esito della partita, impedendogli di esprimere il suo miglior tennis nel momento più importante della sua carriera.