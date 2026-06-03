Flavio Cobolli ha scritto una pagina storica al Roland Garros, conquistando la sua prima semifinale Slam. Sul campo Philippe Chatrier, ha superato Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Il match, iniziato con forte vento, ha visto il tetto chiudersi dopo il primo set, consentendo all'italiano un gioco più continuo e incisivo.

Il canadese, testa di serie numero quattro, aveva vinto il set d'apertura, ma Cobolli ha reagito con determinazione. "Penso che oggi abbiamo giocato due partite diverse. Il primo set è stato incredibilmente ventoso e difficile", ha dichiarato Cobolli.

"Sono andato in bagno per riflettere e cambiare qualcosa. Questa è la migliore pista su cui abbia mai giocato perché qui posso esprimere il mio miglior tennis. Mi sono detto che dovevo lottare, sentivo che questa sarebbe stata l’occasione della mia vita e dovevo dare tutto nei miei match, oggi l’ho fatto."

Un traguardo storico per il tennis italiano

Il successo di Cobolli è un risultato storico per il tennis italiano: sarà la prima volta nell’era Open che due connazionali si affronteranno in una semifinale maschile di un Grande Slam. Il ventiquattrenne romano, con questa vittoria, entrerà nella Top 10 ATP. In semifinale, Cobolli affronterà uno tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

Durante il match, Cobolli ha mostrato solidità al servizio, mantenendo tredici turni consecutivi e salvando 8 delle 11 palle break.

Il suo servizio, in particolare il kick sul lato vantaggio, si è rivelato un'arma decisiva contro Auger-Aliassime.

La crescita di Cobolli e il contesto azzurro

Il percorso di Cobolli a Parigi segue una stagione che lo aveva già visto quartofinalista a Wimbledon. La sua ascesa è stata favorita da un tabellone che, dopo l’uscita di Jannik Sinner al secondo turno, ha visto tre italiani avanzare nella stessa parte del draw. La vittoria su Auger-Aliassime garantisce un italiano in finale per il secondo anno consecutivo, confermando il momento positivo del movimento azzurro.

Il prossimo appuntamento per Flavio Cobolli sarà la semifinale di venerdì, dove cercherà di proseguire il suo sogno parigino contro un altro rappresentante del tennis italiano, in una sfida che è già storica per lo sport nazionale.