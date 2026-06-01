Flavio Cobolli sta dominando il suo match degli ottavi di finale al Roland Garros contro lo statunitense Zachary Svajda. L'azzurro ha concluso il primo set con un netto 6-2 e si trova in vantaggio per 5-3 nel secondo parziale, sul prestigioso campo Philippe-Chatrier. Una prestazione solida che lo avvicina ai quarti di finale del prestigioso torneo parigino.

Il dominio nel primo set

Il primo set ha visto un Flavio Cobolli particolarmente ispirato e determinato. L'italiano ha saputo imporsi con il punteggio di 6-2, chiudendo il parziale ai vantaggi dopo un game decisivo.

Nonostante Svajda, al servizio, fosse riuscito ad annullare ben quattro palle break, Cobolli ha dimostrato tenacia, conquistando il secondo break del set alla quinta opportunità e portandosi sul 5-2. Successivamente, ha mantenuto il proprio turno di servizio a 30, sigillando così la vittoria del primo set con autorità.

Il secondo set: un equilibrio spezzato

Anche il secondo set ha visto Cobolli mantenere un prezioso break di vantaggio. L'azzurro ha consolidato la sua posizione chiudendo il game sul 5-3 a 15, dimostrando grande lucidità nei momenti chiave. La fase centrale del set è stata caratterizzata da scambi intensi e momenti di tensione. Cobolli era riuscito a strappare il servizio allo statunitense al primo tentativo, portandosi sul 4-3.

In precedenza, aveva mantenuto il proprio turno di battuta a 30 (3-3) e annullato tre palle break cruciali sul 2-2. Anche Svajda aveva mostrato resistenza, annullando due palle break a Cobolli quando il punteggio era sull'1-2. Il parziale era iniziato con Svajda al servizio, che era riuscito a tenere il turno per lo 0-1 iniziale.

Il tennis italiano protagonista a Parigi

Questa giornata si sta rivelando di grande importanza per il tennis italiano al Roland Garros. Oltre all'ottima performance di Flavio Cobolli, altri due talenti azzurri sono impegnati negli ottavi di finale: Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, a testimonianza di un movimento in forte crescita. Il tabellone maschile vede già definiti i primi due quarti di finale, che vedranno sfidarsi Jodar contro Zverev e Mensik contro Fonseca.

Anche nelle competizioni di doppio, l'Italia sta brillando: la coppia Bolelli-Vavassori è già qualificata ai quarti nel doppio maschile, così come la coppia Vavassori-Errani nel doppio misto, confermando l'eccellente stato di forma degli atleti italiani sulla terra rossa parigina.

Le ambizioni di Cobolli in un tabellone aperto

Il match vede contrapporsi Flavio Cobolli, attuale numero 13 del ranking mondiale, e Zachary Svajda, posizionato al numero 85. Questa edizione del Roland Garros si presenta con un tabellone maschile particolarmente aperto e ricco di opportunità, complici le assenze di grandi nomi come Sinner, Alcaraz e Djokovic. Cobolli ha espresso la sua determinazione in conferenza stampa, sottolineando: “Quando attraversi gli spogliatoi c’è uno spiraglio per tutti e tutti vogliono coglierlo.

Sono pronto a lottare su ogni punto per poterlo cogliere”. L'azzurro ha aggiunto, con un riferimento alla sua superficie preferita: “So che oggi ho una possibilità in più rispetto agli altri Slam e anche rispetto a Wimbledon, perché qui si gioca sulla mia superficie. Sognare non è mai sbagliato. Qui sogniamo in tanti ed è giusto che sia così. Vince chi sogna di più”. Parole che riflettono la consapevolezza e l'ambizione di un atleta che crede fermamente nelle sue possibilità su un palcoscenico così prestigioso.