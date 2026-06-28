Il commissario tecnico della nazionale maschile di calcio della Corea del Sud, Hong Myung-bo, ha rassegnato le sue dimissioni. La decisione arriva a seguito dell'eliminazione della squadra nella fase a gironi dei Mondiali, un esito che ha generato forti critiche e profonda delusione.

L'annuncio è stato dato durante una conferenza stampa tenuta nel centro di allenamento di Zapopan, in Messico, un giorno dopo l'esclusione dal torneo. «Lascio l’incarico di commissario tecnico della nazionale di calcio maschile della Corea del Sud», ha dichiarato l'allenatore leggendo una nota preparata.

Ha poi aggiunto: «Vorrei scusarmi con i tifosi che amano il calcio coreano e sostengono la nazionale. Non abbiamo ottenuto i risultati che i tifosi si aspettavano e la responsabilità ricade interamente su di me».

Le dure critiche del Presidente Lee Jae Myung

L’eliminazione precoce della nazionale asiatica ha suscitato dure critiche anche da parte del presidente Lee Jae Myung. Il capo dello Stato si è detto «sconcertato» per l’uscita già nella prima fase del torneo e ha richiesto un’indagine approfondita alla federazione. Lee Jae Myung ha sottolineato con fermezza: «Quando la faziosità viene anteposta alla competenza e le persone impreparate vengono scelte per occupare posizioni di leadership, il risultato è inevitabile».

Ha poi offerto le sue «più sincere scuse ai tifosi per la profonda delusione causata da questa sconfitta inaccettabile», impegnandosi a «riformare con rapidità l’amministrazione sportiva per garantire che nulla di simile accada di nuovo».

Il bilancio della Corea del Sud ai Mondiali

Sotto la guida di Hong Myung-bo, che era alla sua seconda esperienza come selezionatore della nazionale, la Corea del Sud ha registrato un bilancio di una sola vittoria e due sconfitte. Questo risultato, con un totale di tre punti nella fase a gironi, si è rivelato insufficiente per qualificarsi al turno successivo, non rientrando tra le migliori terze classificate.