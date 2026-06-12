La Corea del Sud ha inaugurato il suo percorso ai Mondiali con una vittoria in rimonta per 2‑1 contro la Repubblica Ceca. L'incontro, disputato allo stadio Akron di Guadalajara, ha visto i sudcoreani prevalere grazie alle reti di Hwang In‑Beom e Hyeon‑gyu Oh.

Una ripresa di carattere e determinazione

Dopo un primo tempo equilibrato, al 59’ il capitano ceco Ladislav Krejci ha sbloccato il risultato con un colpo di testa su rimessa laterale. La reazione della Corea del Sud è stata immediata: dieci minuti dopo, Hwang In‑Beom ha pareggiato con uno scavetto, dimostrando freddezza e tecnica.

All’80’, Oh Hyeon‑gyu ha completato la rimonta, firmando il gol della vittoria e assicurando tre punti fondamentali.

Tre punti cruciali e la vetta del Gruppo A

La vittoria vale tre punti e permette alla Corea del Sud di agganciare il Messico in testa al Gruppo A. Il Messico aveva precedentemente superato il Sudafrica per 2‑0, rendendo la classifica del girone subito competitiva.

Le dichiarazioni del tecnico e l'atmosfera dello stadio

La cronaca dell'incontro ha sottolineato il ruolo chiave di Hwang In‑Beom, autore del gol del pareggio e dell'assist decisivo per la rete di Oh Hyeon‑gyu. Il tecnico sudcoreano, Hong Myung‑bo, ha commentato: “È stata la nostra prima partita ed è stata molto difficile.

La vittoria mi rende felice, ma ciò che è ancora più positivo è che i ragazzi hanno vinto senza arrendersi. Sapevo che eravamo più che capaci di vincere, quindi sull’1‑1 ho detto ai ragazzi di continuare a giocare come stavamo facendo.” La partita si è svolta davanti a numerosi seggiolini vuoti, con una presenza annunciata di 44.985 spettatori su una capienza di 45.664. Il pubblico ha festeggiato la vittoria insieme alla squadra, che ha posato per una foto con i tifosi dietro una delle porte.