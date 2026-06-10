La nazionale caraibica di Curacao, al suo primo storico Mondiale, ha fatto un ingresso nel torneo decisamente insolito e festoso. La squadra, guidata dal ct olandese Dick Advocaat, è arrivata all’aeroporto a bordo di un vecchio scuolabus blu, senza finestrini, con musica ad alto volume e i giocatori intenti a cantare. Un trasferimento che ha trasformato l’arrivo in una vera e propria gita, anticipando il clima di festa ancor prima che il sipario si alzasse sulla rassegna iridata.

L'esordio mondiale e l'atmosfera festosa

L'emozione era palpabile: Curacao farà il suo debutto mondiale domenica a Houston contro la Germania.

Il pullman vintage, rigorosamente blu, ha accompagnato la squadra in un clima di festa e spensieratezza. Tra canti e risate, il semplice trasferimento si è trasformato in un momento simbolico di gioia collettiva.

Curacao: un debutto storico ai Mondiali

Questo è un momento storico per Curacao: è la prima volta che la nazionale dell’isola partecipa a una fase finale dei Mondiali. La qualificazione è arrivata grazie a un pareggio 0‑0 contro la Giamaica a Kingston, permettendo alla squadra di diventare la nazione meno popolata di sempre a raggiungere la rassegna iridata. Il ct Dick Advocaat, 78 anni, è tornato alla guida della squadra dopo un temporaneo ritiro per motivi familiari.

Lo scuolabus: simbolo di identità e tradizione

La squadra di Curacao ha scelto deliberatamente il vecchio scuolabus, dipinto con i colori nazionali, come tributo alle radici del calcio locale. Il mezzo, tradizionale e decorato, ha sostituito il classico pullman di lusso, diventando un simbolo dell’identità e della cultura sportiva dell’isola. Un video virale ha immortalato i giocatori che cantano e festeggiano durante il viaggio verso l’hotel base a Houston.