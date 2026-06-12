Roma ha inaugurato tre piste da curling nel suggestivo Parco di Colle Oppio, offrendo un panorama unico con il Colosseo che domina l’orizzonte. Questa iniziativa segna la creazione di un nuovo e vibrante spazio pubblico, dove i mondi dello sport e della vita urbana si intrecciano armoniosamente. Il progetto è stato ufficialmente presentato da Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, il quale ha sottolineato l’importanza cruciale di trasformare gli spazi cittadini in ambienti dinamici e accoglienti, favorevoli all’incontro e alla socializzazione.

Questa mossa strategica mira a ridefinire il modo in cui i cittadini interagiscono con il loro ambiente urbano, promuovendo un senso di comunità attraverso opportunità sportive innovative e accessibili a tutti.

Colle Oppio: un crocevia di sport e visioni urbane

“Vedere tre piste da curling sorgere a Colle Oppio, con il Colosseo che domina l’orizzonte, significa dare forma a una visione precisa della città e dello sport,” ha dichiarato Nepi Molineris. Ha ulteriormente sottolineato che “gli spazi pubblici devono essere luoghi vivi, capaci di accogliere nuove esperienze e aperti all’incontro e alla condivisione. Qui, discipline come il basket convivono armoniosamente con lo skate, e ora si aggiunge il curling, con la prospettiva che in futuro possano arrivare molte altre discipline.

Non esistono sport maggiori o minori; esistono unicamente occasioni da creare e passioni da accendere. La vera magia di questo luogo risiede nella sua capacità di sorprendere e rinnovarsi ogni giorno, offrendo sempre qualcosa di inaspettato e stimolante per la comunità.”

Accendere la passione sportiva nei giovani

Il dirigente ha proseguito, evidenziando l'impatto potenziale e la missione intrinseca dell'iniziativa: “Oggi, un bambino può scoprire uno sport che non aveva mai visto prima, divertirsi interagendo con una campionessa olimpica e, di conseguenza, immaginare nuove possibilità e percorsi per sé stesso, magari sognando una futura carriera sportiva. Se riusciamo a generare questa scintilla di interesse e ispirazione, allora abbiamo pienamente raggiunto il nostro obiettivo primario.” Questo approccio mira a coltivare la curiosità e l'entusiasmo per lo sport fin dalla giovane età, promuovendo uno stile di vita attivo, la scoperta di nuove passioni e l'inclusione attraverso l'attività fisica.

Un progetto innovativo: sostenibilità e inclusione

Il progetto prevede l’installazione di tre piste da curling, ciascuna misurante 12 metri di lunghezza per 3 metri di larghezza. Queste piste sono realizzate con ghiaccio sintetico di ultima generazione, una soluzione all'avanguardia che garantisce un'esperienza di gioco autentica e performante. Le superfici sono composte da pannelli in polietilene ad alta densità, progettati per simulare fedelmente lo scorrimento del ghiaccio naturale, ma con un vantaggio significativo: non richiedono alcun sistema di refrigerazione né l'utilizzo di acqua. Questa caratteristica le rende estremamente sostenibili dal punto di vista ambientale e operative in qualsiasi condizione climatica, riducendo l'impatto ecologico.

L’iniziativa si inserisce strategicamente nel programma “Sport Illumina” di Sport e Salute, un'ampia visione volta a rigenerare e valorizzare gli spazi urbani attraverso l'integrazione di sport, arte e cultura. L'obiettivo è trasformare Colle Oppio in un vero e proprio hub dello sport urbano, un centro dinamico e accessibile a tutti, che promuova l'attività fisica, l'incontro sociale e la partecipazione attiva in un contesto storico e culturale di inestimabile valore.