DAZN ha annunciato l’avvio di azioni legali contro le persone identificate e sanzionate dalla Guardia di Finanza. Questa iniziativa segue i procedimenti avviati da diverse Procure sul territorio nazionale. L'annuncio è stato dato da Romano Righetti, general counsel di DAZN Italia, durante gli Stati Generali della lotta alla pirateria.

La crescita allarmante della pirateria sportiva

Il fenomeno della pirateria sportiva si conferma in allarmante crescita. Romano Righetti ha evidenziato come i dati dell’ultimo Osservatorio Fapav/Ipsos, relativi al 2025, delineino un "quadro preoccupante".

L'aumento dell'attrattività e del successo degli eventi sportivi, indipendentemente dalla specifica competizione, corrisponde a un incremento dell'acquisto illegale di tali contenuti. Righetti ha sottolineato l'urgenza di "continuare ad intervenire in maniera decisa e costante".

La pirateria, ha precisato Righetti, "non riguarda solo il calcio e appare in aumento" in tutti gli eventi sportivi. La "velocità di crociera" con cui i pirati perfezionano i meccanismi dell'illegalità è estremamente elevata, con un danno stimato in oltre 900.000 euro al giorno. Un vantaggio per i pirati è rappresentato dai tempi più lunghi dei procedimenti amministrativi e penali, che essi sfruttano a proprio favore.

Le misure legali di DAZN contro l'illegalità

Nel tentativo di contrastare efficacemente la pirateria sportiva, DAZN ha intrapreso azioni legali mirate. Queste iniziative sono rivolte specificamente ai soggetti che sono stati identificati e sanzionati dalla Guardia di Finanza, in seguito a indagini condotte da diverse Procure. L’obiettivo è rafforzare la lotta contro la fruizione illecita di contenuti sportivi.

L'impatto economico e sociale della pirateria in Italia

Il contesto della pirateria sportiva e audiovisiva in Italia rivela un impatto significativo. L'ultimo rapporto FAPAV/Ipsos, riferito al 2024 e presentato nel giugno 2025, indica che il 38% della popolazione adulta italiana ha fruito illegalmente di film, serie, programmi o eventi sportivi live almeno una volta.

Questo si traduce in circa 295 milioni di atti di pirateria complessivi.

Il danno economico potenziale per il sistema paese è stimato in 2,2 miliardi di euro, con una conseguente perdita di PIL di 904 milioni e la messa a rischio di 12.100 posti di lavoro. Nonostante la gravità del fenomeno, emergono segnali positivi: il 47% di coloro che si sono trovati di fronte a siti oscurati ha scelto di orientarsi verso fonti legali. Inoltre, il 71% degli utenti che hanno fruito di sport live tramite canali illeciti nel 2024 considera Piracy Shield uno strumento efficace per contrastare la pirateria sportiva.