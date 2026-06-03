Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha espresso grande fiducia sullo stato di forma della sua squadra in vista dell'imminente debutto ai Mondiali 2026. Un punto cruciale riguarda la disponibilità del giovane talento Lamine Yamal, che, pur non scendendo in campo nell’amichevole di preparazione contro l’Iraq, sarà regolarmente a disposizione per l’esordio iridato.

De la Fuente ha condiviso il suo entusiasmo per l'evento, dichiarando: “Vivrò un momento storico. Sono felice, sono al settimo cielo. Non vedo l’ora di competere per qualcosa di importante”.

Riferendosi specificamente a Yamal, il CT ha aggiunto: “Lamine Yamal non giocherà domani, ma siamo fiduciosi che sarà pronto per il 15 giugno. Se giocherà poi lo valuteremo”, confermando la data del debutto mondiale e l'amichevole in programma a La Coruña.

La fiducia del CT e il recupero di Yamal

Il tecnico spagnolo ha mostrato piena soddisfazione per l’atteggiamento e il recupero dei giocatori infortunati. Tra questi, spicca proprio Lamine Yamal, che ha dovuto affrontare un problema al bicipite femorale sinistro, subito lo scorso aprile. “Quelli infortunati stanno recuperando come previsto. Tutti sono arrivati in buone condizioni”, ha affermato de la Fuente, sottolineando la meticolosa preparazione della squadra e l'ottimismo generale.

Le informazioni sul recupero di Yamal sono state ulteriormente confermate: il giocatore ha lavorato intensamente per superare l'infortunio al tendine del bicipite femorale sinistro. Nonostante le iniziali preoccupazioni che potessero escluderlo, è ora considerato pronto per il debutto del 15 giugno, un elemento chiave per le ambizioni della Roja.

La Spagna verso i Mondiali a 48 squadre

La Spagna si appresta a partecipare al primo Mondiale con un formato allargato a 48 squadre, un'edizione che promette nuove sfide e opportunità. De la Fuente ha chiaramente indicato la Roja tra le principali candidate alla vittoria finale, inserendola in un gruppo di élite che comprende anche nazioni del calibro di Francia, Inghilterra, Argentina, Brasile, Marocco, Portogallo e Senegal.

Questa dichiarazione evidenzia le elevate aspettative e la consapevolezza della forza della propria rosa.

In un contesto più ampio, il commissario tecnico ha anche espresso una chiara preferenza per il giudizio umano rispetto all’intelligenza artificiale, pur riconoscendone il potenziale. “L’intelligenza artificiale è il futuro e penso che sia fantastica, ma mi fido di più delle persone. Do più valore a ciò che dicono i professionisti o i media”, ha concluso de la Fuente, ribadendo l'importanza dell'esperienza e della sensibilità umana nel processo decisionale sportivo.