Venerdì 19 giugno, l'erba londinese sarà teatro di un quarto di finale ATP che promette scintille: Alex De Minaur affronterà Brandon Nakashima. Il match, in programma alle 08:00, rappresenta un crocevia fondamentale per entrambi in vista di Wimbledon. L'australiano, testa di serie e tra i candidati al titolo, punta a confermare il suo momento d'oro, mentre lo statunitense, outsider di razza, cerca l'exploit che potrebbe rilanciare la sua stagione sull'erba. Si prospetta un duello tattico dove la velocità e la solidità da fondo campo di De Minaur si misureranno con la potenza e il servizio di Nakashima.

De Minaur favorito, Nakashima chiamato all'impresa

Le quote dei principali bookmaker delineano un netto favorito: Alex De Minaur. Le valutazioni di 10Bet (1.38), WilliamHill (1.40) e Betfair (1.36) convergono su una netta preferenza per l'australiano. La vittoria di Brandon Nakashima è quotata tra 2.88 e 2.90, posizionandolo come sfavorito. Questa disparità riflette il divario nel ranking, il momento di forma e l'adattabilità alla superficie. De Minaur ha dimostrato una notevole affinità con l'erba, dove rapidità e colpi piatti diventano letali. Il pronostico pende decisamente dalla sua parte, con una vittoria in due set che appare lo scenario più probabile.

Analisi dello stato di forma: De Minaur dominante, Nakashima in cerca di riscatto

Le statistiche individuali recenti confermano la tendenza delle quote. Alex De Minaur ha raggiunto questo quarto di finale dopo una prestazione di controllo contro Denis Shapovalov, battuto 6-4, 6-1. L'australiano ha servito con il 65% di prime, commettendo solo 2 doppi falli. Ha vinto il 71% dei punti sulla prima e il 59% sulla seconda, neutralizzando la potenza avversaria. Fondamentale il suo rendimento in risposta: il 68% dei punti sulla seconda di servizio avversaria gli ha garantito 11 palle break, convertite in 5. Con soli 11 errori non forzati, ha mostrato solidità mentale e tattica.

Le statistiche di Brandon Nakashima, relative a una sconfitta contro Arthur Fils sull'argilla di Barcellona due mesi prima, sono meno indicative per l'erba.

Tuttavia, evidenziano difficoltà al servizio (52% dei punti vinti) e in risposta (4 palle break salvate su 9 concesse). Il dato più allarmante sono i 20 errori non forzati a fronte di 6 colpi vincenti. Per competere con De Minaur, Nakashima dovrà migliorare drasticamente servizio e consistenza.

Ranking e precedenti: un divario marcato

Il ranking ATP evidenzia un divario significativo: Alex De Minaur è numero 6 del mondo con 4060 punti, testimonianza di una continuità ad altissimo livello. Brandon Nakashima occupa la posizione numero 32 con 1385 punti. Non risultano precedenti ufficiali tra i due giocatori, il che aggiunge un elemento di incertezza. Sarà il loro primo scontro diretto, un'occasione per studiare l'avversario in tempo reale, sebbene il canovaccio tattico sembri già scritto: pressione costante di De Minaur e Nakashima chiamato a una prestazione quasi perfetta.

La sfida si giocherà sulla capacità di Nakashima di resistere alla pressione in risposta di De Minaur. L'erba veloce potrebbe favorire il servizio dello statunitense, ma esalterà anche la rapidità di gambe e l'anticipo dell'australiano. Per Nakashima sarà cruciale non solo servire un'alta percentuale di prime, ma anche variare il gioco per non dare ritmo all'avversario. Se De Minaur riuscirà a entrare nello scambio con regolarità, la sua solidità e capacità di contrattacco potrebbero indirizzare l'incontro sin dalle prime battute.