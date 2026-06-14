Isaac Del Toro ha firmato un'impresa memorabile nel Tour Auvergne-Rhône-Alpes, assicurandosi la vittoria finale grazie a una doppietta decisiva nel weekend conclusivo. Il messicano ha conquistato sia la tappa del sabato sul Grand Colombier sia la frazione finale da Beaufort al Plateau de Solaison, ribaltando la classifica generale e indossando la maglia gialla. Ha superato l'australiano Luke Tuckwell, leader alla vigilia, con Juan Ayuso terzo sul podio finale.

La tappa conclusiva ha rappresentato il culmine della sua rimonta. Del Toro, partito terzo in classifica generale con un distacco di quarantanove secondi da Tuckwell, ha sferrato un attacco devastante a nove chilometri dalla vetta del Plateau de Solaison.

Su una salita con pendenze del dieci per cento, il messicano ha staccato tutti gli avversari, tagliando il traguardo in solitaria con oltre un minuto di vantaggio. Nonostante la perdita della maglia gialla, Tuckwell ha mantenuto il secondo posto in generale, mentre Ayuso ha consolidato il terzo gradino del podio.

Le dichiarazioni post-gara e il ritiro di Seixas

Al termine della corsa, un euforico Isaac Del Toro ha condiviso la sua gioia: "È fantastico, sono davvero felice per oggi. È bellissimo vincere con la squadra. Abbiamo lottato per questo risultato, è incredibile. Non ci posso credere." Riguardo la strategia ha aggiunto: "Avevamo pianificato tutto: sapevo che dopo ieri tutti avrebbero guardato me.

I miei compagni hanno fatto un lavoro incredibile. Pablo [Torres] mi ha lanciato alla perfezione e io ho continuato fino alla fine. Se avessi saputo che erano nove chilometri forse non sarei partito, ma sono andato d’istinto e sono contentissimo di avercela fatta". La giornata è stata segnata anche dal ritiro del giovane francese Paul Seixas, costretto ad abbandonare la gara già sulla prima salita, ancora condizionato da una caduta subita nella tappa precedente.

Il contesto della corsa e i successi di Del Toro

Questa edizione del Tour Auvergne-Rhône-Alpes è stata la prima dopo il cambio di denominazione dal Critérium du Dauphiné. Per Isaac Del Toro, questo trionfo rappresenta il terzo successo stagionale in una corsa a tappe del circuito WorldTour, dopo le vittorie all’UAE Tour e alla Tirreno-Adriatico.

Il messicano ha così confermato il suo eccellente stato di forma e la sua capacità di imporsi nelle gare internazionali. La corsa ha visto brillare anche altri protagonisti nella tappa finale: Juan Ayuso si è piazzato secondo dopo un attacco a cinque chilometri e mezzo dal traguardo, mentre Tobias Halland Johannessen ha conquistato il terzo posto di giornata grazie a un'azione nel finale. Il Tour Auvergne-Rhône-Alpes si conferma una delle prove più selettive e combattute nel panorama ciclistico mondiale.