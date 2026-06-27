La tappa della Diamond League a Parigi si terrà regolarmente domani sera, nonostante l'ondata di caldo record che aveva inizialmente sollevato preoccupazioni. Il prefetto aveva infatti richiesto lo spostamento degli eventi previsti per il weekend, ma la federazione francese di atletica ha ottenuto il via libera grazie all'adozione di misure straordinarie. Queste includono il potenziamento dei dispositivi di accesso all'acqua, il rafforzamento dei soccorsi, la cancellazione delle gare amatoriali e un ingresso posticipato per i 19mila spettatori attesi allo Stade Charléty.

L'evento promette grande spettacolo con la presenza di fuoriclasse internazionali. Tra i più attesi, il campione svedese dell'asta Armand Duplantis, desideroso di riscatto dopo una rara sconfitta subita a Stoccolma. I riflettori saranno puntati anche sulla sfida attesa nei 100 metri tra l'olimpionico americano Noah Lyles e l'azzurro Marcell Jacobs. Non mancherà l'interesse per l'ottocentista svizzera Audrey Werro, che ha espresso l'intenzione di correre al ritmo del 1’53"28, tempo che evoca il record mondiale stabilito da Jarmila Kratochvilova nel lontano 1983.

Le misure di sicurezza per il caldo record

La decisione di confermare il meeting è giunta dopo un'attenta valutazione delle condizioni climatiche.

Il caldo record che ha investito la capitale francese aveva spinto il prefetto a sollecitare lo spostamento degli eventi, con l'obiettivo primario di tutelare la salute pubblica e alleggerire il carico su ospedali e obitori cittadini. Tuttavia, l'intervento risoluto della federazione francese di atletica ha permesso di trovare una soluzione, implementando un piano organizzativo dettagliato. Le modifiche sono state pensate per garantire la massima sicurezza sia agli atleti in gara sia al numeroso pubblico presente, trasformando un potenziale rischio in una sfida organizzativa superata.

I grandi nomi in pista a Parigi

Il parterre di atleti che animerà la serata parigina è di altissimo livello. Armand Duplantis, dopo la battuta d'arresto a Stoccolma e il suo recente matrimonio, è pronto a dimostrare ancora una volta il suo valore, cercando una prestazione di spicco.

La competizione nei 100 metri si preannuncia avvincente con il confronto diretto tra due giganti della velocità: Noah Lyles e Marcell Jacobs, entrambi pronti a dare il massimo sui blocchi di partenza. A completare il quadro delle stelle, Audrey Werro cercherà di realizzare un tempo ambizioso negli 800 metri, rendendo omaggio a un pezzo di storia dell'atletica leggera con il riferimento al record di Kratochvilova. L'evento, pur svolgendosi in una cornice resa più impegnativa dalle condizioni meteorologiche, promette comunque un elevato livello di spettacolo e intensa competizione.

Il circuito Wanda Diamond League 2026

Il Meeting de Paris rappresenta l'ottava tappa del prestigioso circuito Wanda Diamond League 2026.

Questo appuntamento si inserisce in una serie di quindici tappe che scandiscono la stagione dell'atletica leggera internazionale, culminando con le finali che si terranno a Bruxelles il 4 e 5 settembre. La tappa parigina, in programma domenica 28 giugno allo Stade Charléty, è un momento cruciale per gli atleti che puntano a qualificarsi per le fasi finali e a consolidare la propria posizione nel ranking mondiale.