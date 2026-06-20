Jérémy Doku, l'attaccante del Belgio e del Manchester City, ha annunciato la sua intenzione di lasciare temporaneamente il ritiro della nazionale durante i Mondiali. La motivazione è la nascita del suo primo figlio, un evento atteso per l’estate che il calciatore non intende perdere. Doku ha espresso con chiarezza la sua posizione: “Nessun padre vorrebbe mancare a un momento simile”, evidenziando l’importanza di essere presente in un’occasione così significativa e irripetibile nella vita.

La decisione di Doku e il calendario del Mondiale

La scelta di Doku si inserisce in un momento cruciale della competizione iridata.

La nascita del bambino è infatti prevista in un periodo che coincide con le fasi più calde del torneo, precisamente tra gli ottavi e le semifinali. La moglie di Doku, Shireen Raymond, è in attesa del loro primogenito e il parto è atteso tra il 7 e il 14 luglio. Il calciatore ha ribadito la sua ferma volontà di essere al fianco della moglie, pur essendo pienamente consapevole delle possibili implicazioni sportive e dell'importanza della sua presenza in campo per la squadra belga.

Il dibattito pubblico sulla scelta del calciatore

La posizione di Doku ha scatenato un acceso dibattito mediatico, con opinioni contrastanti emerse sia tra i professionisti del settore che tra il pubblico. La giornalista francese France Pierron, ad esempio, ha criticato apertamente la decisione, definendo la nascita del figlio “un momento piuttosto sgradevole in cui il padre è fondamentalmente inutile e ha solo un ruolo di contorno”.

Questa affermazione ha generato una forte reazione, alimentando la discussione sul ruolo del padre e sull'equilibrio tra impegni professionali di alto livello ed eventi personali di tale portata.

Nonostante le critiche, numerosi utenti e commentatori hanno prontamente difeso la scelta di Doku. Molti hanno sottolineato che la nascita di un figlio rappresenta un evento irripetibile e che il sostegno emotivo del padre è considerato fondamentale, non solo per la compagna ma anche per la creazione di un legame immediato con il neonato. La discussione ha evidenziato come la società contemporanea attribuisca un valore crescente alla presenza paterna in questi momenti, superando visioni più tradizionali che relegavano il padre a un ruolo secondario.