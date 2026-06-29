Il Draft NFL 2027 si preannuncia ricco di spunti, con l'attenzione focalizzata su una classe di quarterback che promette sia grandi successi che potenziali delusioni. Mentre nomi come Arch Manning e Dante Moore sono visti come scelte relativamente sicure, il vero dibattito si accende attorno a quattro prospetti dal potenziale elevatissimo ma altrettanto alto rischio: LaNorris Sellers, Drew Mestemaker, Julian Sayin e Brendan Sorsby.

LaNorris Sellers: Talento e Incognite

LaNorris Sellers, quarterback da South Carolina, era inizialmente considerato una potenziale prima scelta assoluta per il Draft 2026.

Tuttavia, il suo percorso ha mostrato un calo significativo in metriche chiave: la percentuale di completi è diminuita dal 65,6% nel 2024 al 60,8% nel 2025, il tasso di touchdown è sceso dal 6,0 al 4,4 e le yard per corsa da 4,1 a 1,8. Nonostante le sue qualità fisiche paragonabili a Josh Allen, persistono serie preoccupazioni riguardo la sua precisione, la gestione dei turnover e la capacità di prendere decisioni rapide in campo. Il suo destino nel professionismo appare biforcuto: potrebbe affermarsi come un quarterback da top-10 della NFL o, al contrario, rivelarsi un completo fallimento.

Mestemaker e Sayin: Percorsi a Confronto

Drew Mestemaker, ora a Oklahoma State, ha avuto un inizio di carriera atipico, partendo come walk-on al liceo e giocando marginalmente come quarterback.

Dopo una stagione universitaria di successo nel 2025, la domanda cruciale è se riuscirà a mantenere lo stesso livello di prestazioni contro una competizione più agguerrita. D'altra parte, Julian Sayin di Ohio State si distingue per la sua precisione d'élite e un'elevata intelligenza tattica. Tuttavia, il suo profilo di puro pocket passer solleva interrogativi in una NFL che sempre più premia i quarterback con capacità dual-threat. A ciò si aggiunge una storica diffidenza nei confronti dei quarterback provenienti da Ohio State nel panorama professionistico.

Brendan Sorsby: Le Incognite Fuori dal Campo

I rischi maggiori per Brendan Sorsby, ex Texas Tech, non riguardano tanto il campo da gioco quanto questioni personali.

A causa di problemi legati al gioco d'azzardo, Sorsby non scenderà in campo nella prossima stagione, generando serie perplessità sulla sua affidabilità e sulla sua effettiva prontezza fisica al rientro. Nonostante possieda un braccio potente e una discreta mobilità, la sua assenza prolungata e le problematiche extra-sportive costituiscono importanti bandiere rosse per le franchigie che potrebbero considerarlo.

Valutazioni e Ranking dei Prospetti

Le recenti analisi indicano che la classe dei quarterback del 2027 è estremamente variegata e include numerosi candidati per il primo giro. Nomi di spicco come Arch Manning (Texas), Dante Moore (Oregon), Julian Sayin (Ohio State) e LaNorris Sellers (South Carolina) figurano nelle posizioni più alte dei ranking.

Le valutazioni si basano su criteri fondamentali quali la precisione, la capacità di gestire la pressione e l'abilità nell'evitare i sack. Sebbene Sellers si collochi tra i primi cinque prospetti, il suo rendimento altalenante e le incertezze sulla sua disciplina fuori dal pocket continuano a essere oggetto di ampio dibattito tra gli addetti ai lavori.