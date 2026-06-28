Arch Manning, il giovane quarterback dei Texas Longhorns, si ritrova nuovamente al centro dell'attenzione mediatica e sportiva. Le recenti valutazioni dei quarterback per College Football 27 di EA Sports lo collocano infatti al di fuori della top-five, posizionandolo solamente al sesto posto. Questa classifica giunge nonostante una significativa crescita dimostrata da Manning nella seconda metà della stagione precedente, un dato che aveva alimentato aspettative diverse per il suo futuro nel football universitario.

Le aspettative su Manning erano altissime già all'inizio della stagione universitaria 2025, in particolare ad Austin, Texas.

Tuttavia, la prima parte del campionato ha rivelato alcune difficoltà, e Manning non è riuscito a imporsi come candidato di spicco per il Trofeo Heisman. La vera svolta è arrivata nella seconda metà della stagione, quando il quarterback ha mostrato progressi evidenti, sia nella gestione dell'attacco che nel suo sviluppo personale. Questi miglioramenti avevano suggerito che Manning potesse emergere come uno dei protagonisti assoluti nella stagione 2026.

La classifica di EA Sports e la forte concorrenza

Nonostante i progressi sul campo, le nuove classifiche di EA Sports per College Football 27 posizionano Arch Manning solamente al sesto posto tra i quarterback, con un overall di 91. La lista dei giocatori che lo precedono include nomi di spicco: Dante Moore (Oregon) si classifica al primo posto con una valutazione di 95, seguito da Julian Sayin (Ohio State) con 94 e Trinidad Chambliss (Ole Miss) con 93.

Al quarto posto, a pari merito con 92, troviamo CJ Carr (Notre Dame) e Jayden Maiava (USC). Manning condivide la sesta posizione con Darian Mensah (Miami), anch'egli con un overall di 91. È interessante notare che sia il miglior quarterback che il secondo classificato provengono dalla Big Ten, e persino nella sua stessa conferenza, Trinidad Chambliss è valutato superiore a Manning.

Questa graduatoria, che potrebbe apparire sorprendente per alcuni appassionati, evidenzia in realtà la presenza di una classe di quarterback di livello eccezionale a livello nazionale. Essere posizionato dietro a giocatori che hanno già dimostrato il proprio valore nella stagione precedente non è affatto un disonore per Manning, ma piuttosto un indicatore della profondità del talento presente nel panorama del football universitario.

Il percorso di crescita e le prospettive future

Un'analisi delle statistiche della stagione precedente rivela un chiaro percorso di miglioramento per Manning. Prima della decisiva vittoria in overtime contro Mississippi State nella settimana 8, il quarterback registrava una media di 207 yard passate a partita, con 12 touchdown e 5 intercetti. Nelle successive sei gare, tuttavia, la sua performance ha subito un'impennata notevole: la media è salita a 285 yard passate, con 14 touchdown e un numero significativamente ridotto di soli 2 intercetti. Questi dati attestano inequivocabilmente il netto progresso del quarterback dei Longhorns nella seconda metà della stagione.

Il dibattito attuale si concentra ora sulla capacità di Manning di mantenere questo trend positivo e di colmare il divario che lo separa dai migliori signal-caller del paese.

Se il giovane talento riuscirà a proseguire su questa promettente strada, avrà l'opportunità di scalare ulteriormente le classifiche e di affermarsi come uno dei protagonisti assoluti della prossima stagione di football universitario 2026.

Il significato delle classifiche di EA Sports

Le valutazioni di EA Sports sono un appuntamento annuale molto atteso sia dagli appassionati che dagli atleti stessi, in quanto spesso fungono da specchio delle prestazioni passate e delle aspettative future. Nel caso specifico di Arch Manning, la sua posizione in classifica, seppur non nella top-five, ribadisce l'attenzione costante che il quarterback dei Longhorns continua a catalizzare, non solo sul campo ma anche nel mondo virtuale. Questo sottolinea ulteriormente la competitività e il talento diffuso all'interno della sua generazione di atleti nel football universitario.