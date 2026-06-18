Una sorprendente Alexandra Eala, ventunenne tennista filippina, ha firmato un'impresa di rilievo sui prestigiosi campi in erba del Berlin Tennis Open. La giovane atleta ha sconfitto la numero due del mondo Elena Rybakina con un convincente 7-5, 6-4, assicurandosi un meritato posto nei quarti di finale del torneo. Attualmente al trentacinquesimo posto nel ranking mondiale, Eala ha così ulteriormente consolidato il suo ottimo momento di forma sull'erba, registrando l'ottava vittoria in nove incontri disputati su questa superficie nel corso della stagione.

Un dato che evidenzia la sua crescente padronanza, con quattordici successi nelle ultime diciassette partite complessive giocate sull'erba.

L'incontro contro la potente Rybakina non era iniziato sotto i migliori auspici per Eala. La tennista kazaka, infatti, aveva sfoderato un avvio travolgente, portandosi rapidamente sul 4-1 grazie a ben sei ace e un break immediato. Nonostante la partenza in salita, la filippina ha dimostrato grande carattere, sapendo reagire con determinazione. Ha progressivamente recuperato lo svantaggio, sfruttando una maggiore incisività al servizio e riuscendo a strappare il primo set con il punteggio di 6-5. Nel secondo parziale, Alexandra Eala ha subito conquistato un break che le ha permesso di prendere il controllo del match.

Pur non riuscendo a ottenere un doppio break, ha gestito con maestria i propri turni di battuta, concedendo appena quattro punti negli ultimi tre game di servizio e chiudendo l'incontro in soli novantadue minuti di gioco.

L'emozione di Eala e il successo contro una Top 10

Al termine della partita, Alexandra Eala ha espresso tutta la sua emozione, confessando: “Sono ancora scossa, tremavo anche in campo. Poteva andare in qualsiasi modo… lei è una giocatrice straordinaria e sono felice di aver potuto condividere il campo con lei ancora una volta”. La gioia per la vittoria è stata tale che, subito dopo il punto decisivo, la tennista ha chiamato i genitori per condividere il momento, esclamando con entusiasmo: “Oh, mio Dio!” e sottolineando la felicità di avere la madre presente sugli spalti a testimoniare il suo trionfo.

Le statistiche del match evidenziano la prestazione solida di Eala, che ha messo a segno undici colpi vincenti e ha concretizzato tre delle sette palle break a sua disposizione. Dall'altra parte della rete, Elena Rybakina, pur avendo realizzato ventotto vincenti, ha commesso un numero elevato di errori non forzati, ben quarantuno. Questo fattore ha contribuito alla sua sconfitta, la terza nelle ultime quattro partite disputate.

La prossima sfida: i quarti di finale contro Svitolina

Con questo prestigioso successo, Alexandra Eala ha ottenuto la sua quinta vittoria in carriera contro avversarie classificate nella Top 10 mondiale, su un totale di nove incontri disputati. Un dato che sottolinea la sua capacità di competere ai massimi livelli.

Nei quarti di finale del Berlin Tennis Open, la tennista filippina si troverà di fronte un'altra avversaria di calibro, Elina Svitolina. Questa sfida si preannuncia ricca di spettacolo e rappresenta un ulteriore banco di prova significativo per la giovane atleta, in un torneo che si sta rivelando un palcoscenico importante per l'emergere di nuove protagoniste nel panorama del tennis internazionale.