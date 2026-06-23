L'erba di Eastbourne si prepara a ospitare una sfida affascinante valida per gli ottavi di finale del torneo ATP. A sfidarsi saranno lo statunitense Taylor Fritz, numero 7 del ranking mondiale, e il tennista di casa Jan Choinski, numero 106. L'incontro è in programma per mercoledì 24 giugno, con orario di inizio fissato per le 10:00. Il match si disputerà sui campi del Devonshire Park Lawn Tennis Club, in un contesto che precede di pochi giorni l'inizio di Wimbledon. Per Fritz si tratta di un importante banco di prova per confermare il suo eccellente stato di forma sull'erba e proseguire la caccia al titolo, mentre per Choinski rappresenta un'occasione d'oro per ottenere una vittoria di prestigio contro un top player di fronte al proprio pubblico.

Fritz nettamente favorito contro Choinski: le quote

Le agenzie di scommesse tracciano un quadro molto chiaro per questo ottavo di finale, indicando Taylor Fritz come il favorito assoluto per la vittoria. La vittoria dell'americano è offerta a una quota di 1.11, mentre un eventuale successo di Jan Choinski viene pagato 6.00 volte la posta. Questa disparità riflette non solo la differenza di quasi cento posizioni nel ranking ATP, ma anche la maggiore abitudine di Fritz a competere ai massimi livelli e la sua comprovata efficacia sulle superfici veloci. Il pronostico pende in maniera decisa verso il tennista statunitense, il cui servizio potente e i colpi piatti da fondo campo si adattano perfettamente all'erba.

Per Choinski, l'impresa si preannuncia proibitiva, ma potrà contare sul sostegno del pubblico e sulla possibilità di giocare senza pressione.

Stato di forma a confronto: Fritz reduce da Halle, Choinski ha rimontato

Taylor Fritz si presenta a questo appuntamento sull'onda dell'entusiasmo generato dalla semifinale raggiunta ad Halle, dove ha sconfitto un avversario del calibro di Alexander Zverev. Le statistiche di quel match sono emblematiche della sua pericolosità sull'erba: Fritz ha messo a segno ben 19 ace e ha mantenuto una percentuale di prime di servizio del 68%. Ha vinto l’85% dei punti quando la prima era in campo (57 su 67), concedendo solo due palle break e salvandone una. In risposta ha convertito 3 delle 6 occasioni create.

Jan Choinski, dal canto suo, ha superato il primo turno a Eastbourne rimontando Alexei Popyrin in tre set. Dopo aver perso nettamente il primo parziale per 6-1, il britannico ha mostrato notevole forza mentale. Le sue statistiche evidenziano 9 ace e una buona percentuale di prime (64%), ma una certa vulnerabilità sulla seconda di servizio, con cui ha vinto solo il 38% dei punti. Sarà questo un punto debole cruciale contro un ribattitore aggressivo come Fritz. Choinski ha dimostrato una straordinaria capacità di resilienza, salvando 8 delle 10 palle break concesse. La sua efficacia in risposta sulla seconda dell'avversario (63% di punti vinti) gli ha permesso di girare la partita, convertendo 4 delle 8 palle break a sua disposizione.

Sarà questa tenacia a dover emergere per sperare di contrastare la potenza del suo avversario.

Ranking e precedenti: un divario evidente tra Fritz e Choinski

La classifica mondiale sottolinea ulteriormente la differenza di status tra i due giocatori. Taylor Fritz è saldamente ancorato alla posizione numero 7 del ranking ATP con 3915 punti, un risultato che lo colloca tra i protagonisti assoluti del circuito. Il suo movimento in classifica è segnalato come "up", a testimonianza di una stagione in continua crescita. Per l'americano, tornei come Eastbourne sono fondamentali per accumulare fiducia e punti in vista degli Slam.

Dall'altra parte della rete, Jan Choinski occupa la posizione numero 106 con 601 punti.

Il tennista britannico naviga ai margini della top 100, lottando costantemente tra il circuito maggiore e quello Challenger. Il suo ranking è stabile ("same"), ma una vittoria contro un top 10 rappresenterebbe un balzo qualitativo enorme per la sua carriera e la sua classifica. Non esistono precedenti ufficiali nel circuito ATP tra Fritz e Choinski; si tratterà quindi del loro primo incontro in assoluto.

Il match si prospetta come una sfida tra un gigante del circuito, in cerca di conferme prima dell'appuntamento più atteso della stagione sull'erba, e un outsider che gioca in casa e non ha nulla da perdere. Per Fritz, sarà cruciale imporre fin da subito il proprio ritmo con il servizio per evitare di cadere nelle trappole di un avversario resiliente.

Per Choinski, l'obiettivo sarà prolungare gli scambi, testare la mobilità dell'americano e sfruttare ogni minima occasione, giocando con il coraggio di chi sa di avere di fronte a sé un'opportunità irripetibile.