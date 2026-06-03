A Marina di Eboli, in provincia di Salerno, si terrà domenica 7 giugno 2026 la Giornata Nazionale dello Sport. L'evento, promosso dal Coni e istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vedrà la partecipazione di centinaia di giovani atleti e il coinvolgimento di numerose associazioni e società sportive locali. La manifestazione si svolgerà presso Bagno Trentotto, con il supporto del Circolo Velico Gli Amici del Mare, capofila del partenariato "Sport Open 365" con il Comune di Eboli.

La giornata sarà ricca di dimostrazioni, esibizioni e attività interattive aperte al pubblico.

L'obiettivo è promuovere la pratica sportiva, incentivare la partecipazione e favorire l'aggregazione sociale. Un'attenzione speciale sarà dedicata ai giovani, protagonisti delle iniziative. Il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha sottolineato l'importanza dell'evento: "La Giornata Nazionale dello Sport rappresenta un'importante occasione per promuovere i valori dello sport e il suo contributo alla crescita dei giovani e della comunità".

Valori e finalità della Giornata

Al centro dell'iniziativa vi sono valori fondamentali come rispetto, inclusione, sacrificio, lealtà e lavoro di squadra. La manifestazione mira a valorizzare il ruolo dello sport come strumento educativo e di inclusione, offrendo ai partecipanti una giornata di socialità e benessere attraverso la pratica sportiva.

Il Coni e la diffusione nazionale

La Giornata Nazionale dello Sport è un'iniziativa di ampio respiro, promossa dal Coni e diffusa su tutto il territorio nazionale, con eventi analoghi in numerose località italiane. L'obiettivo è avvicinare cittadini di ogni età – famiglie, bambini e ragazzi – al mondo dello sport, valorizzando il lavoro delle associazioni e società sportive locali. Questa capillare diffusione, che vede ad esempio la provincia di Vibo Valentia ospitare l'evento in diverse tappe con il coinvolgimento di molteplici discipline e realtà associative, conferma la volontà di promuovere la pratica sportiva come veicolo di educazione, inclusione e crescita sociale.