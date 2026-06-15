Martedì 16 giugno, gli occhi degli appassionati di tennis saranno puntati sul campo centrale del WTA di Nottingham per un affascinante scontro generazionale. Nel primo turno del torneo britannico sull'erba si sfideranno la giovane stella di casa Emma Raducanu e l'esperta tennista ceca Karolina Pliskova. La partita rappresenta un crocevia importante per entrambe: per Raducanu è un'occasione per consolidare il suo ritorno ad alti livelli e trovare continuità su una superficie a lei congeniale, mentre per Pliskova, ex numero uno del mondo, è una chance per dimostrare di poter ancora competere con le migliori.

Raducanu favorita contro Pliskova: le quote

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, emerge un chiaro verdetto: Emma Raducanu è la favorita per la vittoria. 10Bet quota il suo successo a 1.57, mentre un successo di Karolina Pliskova è dato a 2.30. Simile la valutazione di WilliamHill, che propone Raducanu a 1.62 e la sua avversaria a 2.30. Anche Betfair si allinea, offrendo la vittoria di Raducanu a 1.60 e quella della Pliskova a 2.38. Questa convergenza indica che il mercato ritiene più probabile un passaggio del turno da parte della giocatrice di casa, probabilmente influenzato dal suo stato di forma, dal fattore campo e da una classifica più favorevole. La quota per Pliskova suggerisce che non si tratta di un esito scontato; la sua esperienza sull'erba e la potenza del suo servizio la rendono un'avversaria pericolosa.

Raducanu, numeri da semifinale: efficacia al servizio e risposta

Emma Raducanu arriva a Nottingham forte di una convincente vittoria nella semifinale del WTA di Londra contro Iva Jovic, liquidata con un doppio 6-2. Sebbene non abbia messo a segno ace, la sua prestazione al servizio è stata solida, con un buon 67% di prime palle in campo e un eccellente 72% di punti vinti con la prima. Questo dato evidenzia la sua capacità di costruire il punto fin dalla battuta. Il suo tallone d'Achille sembra essere la seconda di servizio, con cui ha raccolto solo il 39% dei punti. A compensare questa debolezza c'è stato un rendimento straordinario in risposta: Raducanu ha vinto il 54% dei punti totali sui turni di battuta dell'avversaria, convertendo ben 5 delle 8 palle break a sua disposizione.

Questo dimostra la sua aggressività e la sua abilità nel mettere pressione fin da subito.

Pliskova, potenza e difficoltà in risposta

Dall'altra parte, Karolina Pliskova esce da una battaglia persa nei quarti di finale di Londra contro Donna Vekic, con il punteggio di 4-6, 6-4, 3-6. La ceca ha fatto valere la sua arma principale, il servizio, mettendo a segno ben 8 ace, ma pagando dazio con 5 doppi falli. Nonostante un'altissima percentuale di prime in campo (73%), la sua efficacia è stata inferiore a quella di Raducanu, con il 66% di punti vinti. Come la sua prossima avversaria, anche Pliskova ha sofferto enormemente sulla seconda di servizio, vincendo appena il 36% dei punti. La vera nota dolente della sua prestazione è stata la risposta: la ceca è riuscita a vincere solo il 34% dei punti sui turni di servizio della Vekic e appena il 20% dei game in risposta, convertendo 3 palle break su 4 occasioni.

Questi numeri indicano una chiara difficoltà a incidere negli scambi quando non è lei a servire, una lacuna che potrebbe essere decisiva contro una giocatrice solida come Raducanu.

Ranking e precedenti: un confronto inedito

La sfida di Nottingham sarà il primo incontro in assoluto tra Emma Raducanu e Karolina Pliskova. L'assenza di precedenti diretti aggiunge un ulteriore elemento di incertezza, poiché nessuna delle due potrà basarsi su esperienze passate per preparare la tattica di gioco. Sarà un confronto inedito, dove la capacità di adattamento durante il match risulterà fondamentale. Anche la situazione nel ranking mondiale parla a favore della britannica. Emma Raducanu occupa attualmente la posizione numero 42 della classifica WTA, con 1241 punti e un trend in salita, segnale del suo ottimo momento.

Al contrario, Karolina Pliskova si trova molto più indietro, al numero 106, con 730 punti e una classifica stabile. Questo divario di oltre 60 posizioni non solo riflette le diverse traiettorie delle loro carriere nell'ultimo periodo, ma garantisce a Raducanu lo status di testa di serie virtuale in questo incontro.

Il match si preannuncia come un classico contrasto di stili sull'erba: la potenza al servizio e i colpi piatti di Pliskova contro la completezza tecnica e l'aggressività in risposta di Raducanu. La chiave della partita potrebbe risiedere nella gestione dei rispettivi punti deboli, in particolare la seconda di servizio, che per entrambe si è rivelata vulnerabile. La tennista che riuscirà a proteggere meglio questo colpo e a essere più cinica nelle occasioni di break avrà le maggiori possibilità di avanzare al secondo turno.