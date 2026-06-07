Il nome di Christian Eriksen, centrocampista della nazionale danese, è indissolubilmente legato a uno degli episodi più drammatici nel calcio internazionale recente. L'evento si verificò durante Euro 2021, catturando l'attenzione globale per il suo impatto emotivo.

Il malore a Euro 2021

Nel corso della partita tra Danimarca e Finlandia, disputata a Copenaghen, Eriksen si accasciò improvvisamente a terra. La causa fu un arresto cardiaco, suscitando profonda apprensione tra compagni, avversari e tifosi. L'episodio si verificò durante il match inaugurale della Danimarca agli Europei, quando Eriksen perse conoscenza in campo.

L'intervento tempestivo dei soccorsi e l'utilizzo del defibrillatore furono cruciali, permettendo al giocatore di riprendersi. L'episodio ebbe una grande risonanza mediatica e fu seguito da messaggi di solidarietà da tutto il mondo sportivo, a testimonianza dell'impatto universale dell'accaduto.

Il ritorno in campo

Dopo l'incidente, a Christian Eriksen fu impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Questo dispositivo gli ha consentito di tornare all'attività agonistica, un ritorno accolto con entusiasmo sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori. La sua storia è diventata un potente simbolo di speranza e resilienza.

Il precedente di Euro 2021 rimane uno dei momenti più significativi della carriera di Eriksen e della storia recente del calcio internazionale.