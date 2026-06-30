Il 2027 si preannuncia come un anno di svolta per la vela italiana. Il presidente della Federazione Italiana Vela (FIV), Francesco Ettorre, ha infatti espresso grande ottimismo, dichiarando che sarà un “anno d'oro” per il movimento azzurro. Questa prospettiva è legata alle celebrazioni per il centenario della Federazione, un traguardo significativo che coinvolgerà l'intero settore velistico nazionale e che sarà marcato dalla creazione di un nuovo logo commemorativo.

L'importanza del 2027 è ulteriormente accentuata da due eventi chiave: le qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 e, in particolare, l'attesa America's Cup che si terrà a Napoli.

L'Italia si avvicina a questi appuntamenti con il prestigio delle tre medaglie d'oro olimpiche conquistate a Parigi 2024 da Marta Maggetti e dalla coppia Ruggero Tita e Caterina Banti. Questi successi hanno notevolmente rilanciato l'immagine della vela nel Paese, rendendola sempre più popolare, specialmente tra i giovani.

Un movimento in forte crescita: numeri e impatto economico

Il settore della vela italiana mostra una notevole vitalità, supportata da dati significativi. La Federazione Italiana Vela registra attualmente 150.000 tesserati e circa 50.000 imbarcazioni che partecipano attivamente a regate ed eventi, grazie al sostegno di 780 società affiliate. L'impatto economico è altrettanto rilevante: nel 2024, la vela sportiva ha generato un valore di circa 340 milioni di euro in Italia.

A questi numeri si aggiungono centinaia di migliaia di appassionati che praticano la vela da diporto, confermando la vasta diffusione e l'interesse per questo sport.

La 38ª America's Cup, in programma a Napoli nel 2027, è destinata a fungere da eccezionale vetrina internazionale. L'evento promette di catalizzare una forte attenzione mediatica, attirando nuovi sponsor e un vasto pubblico. Le pre-regate, già disputate a Cagliari a maggio e previste a Napoli a settembre, hanno anticipato l'atmosfera della competizione. La prestigiosa Louis Vuitton Cup si svolgerà nella primavera del prossimo anno, culminando con la sfida finale a luglio.

“Vela per tutti”: inclusione e promozione giovanile con l'America's Cup

Nell'ambito del percorso che conduce all'America's Cup 2027, la vela italiana si impegna attivamente anche sul fronte dell'inclusione sociale e della promozione dello sport tra le nuove generazioni. A Cagliari, all'interno del Race Village, è stato lanciato il progetto “Vela per tutti: dal primo nodo alle barche volanti”, frutto della collaborazione con la Federazione Italiana Vela. Questo spazio immersivo offre a bambini, famiglie e appassionati l'opportunità di vivere esperienze interattive, partecipare a laboratori creativi e prendere parte ad attività didattiche incentrate sulla cultura del mare e sull'educazione sportiva.

Il progetto estende il suo raggio d'azione coinvolgendo scuole e importanti realtà sociali, come il Centro Sportivo Pino Daniele di Caivano. La sua rilevanza è sottolineata dalla partecipazione di campioni olimpici e rappresentanti del celebre team Luna Rossa. L'obiettivo primario è rendere la vela uno sport sempre più accessibile, educativo e inclusivo, offrendo ai giovani concrete opportunità di crescita personale e partecipazione. Il 2027 si configura quindi come un anno cruciale per la vela italiana, unendo celebrazioni storiche, grandi eventi sportivi e un rinnovato impegno verso un futuro più aperto e partecipativo.