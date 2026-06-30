È cominciato nel migliore dei modi il cammino dell’Italia agli Europei Under 22 maschili di pallavolo in corso ad Albufeira, in Portogallo. La formazione guidata da Vincenzo Fanizza ha superato all’esordio la Bulgaria con un convincente 3-0 (28-26, 25-22, 25-20), conquistando una vittoria preziosa nella corsa verso le semifinali. Di fronte alla formazione allenata da Daniel Peev, l’Italia ha saputo reagire alle difficoltà soprattutto nel primo set e poi imporsi in modo più netto nei successivi parziali. Martedì 30 giugno, alle ore 16.00 italiane, gli azzurrini torneranno in campo per affrontare la Repubblica Ceca nella seconda giornata della fase a gironi.

Un appuntamento importante, considerando che al termine dei tre giorni di gare accederanno alle semifinali soltanto le prime due classificate di ciascun raggruppamento.

Italia-Repubblica Ceca: il match in diretta streaming

Il confronto con la Repubblica Ceca rappresenterà un ulteriore banco di prova per verificare la crescita del gruppo e consolidare le ambizioni degli azzurrini. L’obiettivo dell’Italia è quindi quello di dare continuità al successo inaugurale e centrare una vittoria che sarebbe fondamentale per centrare l’obiettivo della qualificazione alle semifinali. La partita tra Italia e Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della CEV European Volleyball Confederation, che trovate di seguito.

I convocati azzurri per gli Europei

Per la rassegna continentale il tecnico Vincenzo Fanizza può contare su un gruppo ricco di talento e prospettive interessanti. Fanno parte della spedizione azzurra Alessandro Benacchio, Stefano Cappadona, Gioele Costa, Marco Fedrici, Diego Frascio, Germak Hryhorii Khotsevitch, Luca Loreti, Lorenzo Magliano, Gabriele Mariani, Pardo Mati, Flavio Morazzini, Leonardo Gabriel Sandu, Gioele Adeola Taiwo e Manuel Hristov Zlatanov. Un organico costruito con alcuni dei migliori prospetti della pallavolo italiana, molti dei quali hanno già avuto l’opportunità di confrontarsi con la Serie A e con le nazionali giovanili nelle principali competizioni internazionali.