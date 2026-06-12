George Russell ha dominato la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1 a Barcellona-Catalunya, conquistando il miglior tempo e mettendo in mostra il potenziale della sua Mercedes. La sessione ha visto anche l'eccellente performance di numerosi rookie, con ben tre debuttanti che si sono distinti tra i primi dieci della classifica dei tempi, suggerendo un futuro promettente per la categoria.

Il pilota britannico ha stabilito il riferimento cronometrico di 1:16.363, sfruttando al meglio le gomme soft nella fase finale della sessione e realizzando un settore centrale particolarmente veloce.

Alle sue spalle, a soli 0.203 secondi, si è piazzato Oscar Piastri. Il pilota McLaren, vincitore dell’edizione 2025 a Barcellona, ha dimostrato grande competitività, nonostante un tentativo di secondo giro veloce con lo stesso set di pneumatici sia stato compromesso dal rapido degrado, accentuato dalle elevate temperature dell’asfalto.

Rookie protagonisti nella top ten

Questa sessione è stata un palcoscenico importante per i giovani talenti, con la presenza di sei rookie in pista. Tra questi, Leonardo Fornaroli e Paul Aron hanno brillato in modo particolare. Fornaroli, ventunenne italiano e campione in carica di Formula 3 e Formula 2, ha sostituito Lando Norris sulla McLaren, sorprendendo con un notevole quinto posto, a soli 0.853 secondi dal leader Russell.

Aron, giovane estone in prestito ad Audi, ha conquistato un impressionante sesto posto, evidenziando un ottimo adattamento alla vettura e superando il compagno di squadra Gabriel Bortoleto, che ha chiuso dodicesimo, lamentando difficoltà con il grip.

La lista dei giovani promettenti continua con Liam Lawson, che ha portato la Racing Bulls al settimo posto. Subito dietro di lui, all'ottava posizione, si è classificato Dino Beganovic, altro giovane italiano impegnato in Formula 2, al volante della Ferrari di Lewis Hamilton. La top ten è stata completata da Arvid Lindblad e Franco Colapinto, che hanno ulteriormente confermato la competitività e il valore dei piloti emergenti in questa sessione di apertura.

Problemi tecnici e condizioni impegnative

Le condizioni climatiche hanno rappresentato una sfida significativa per tutti i team e i piloti. Con temperature dell’aria che si aggiravano attorno agli 84 gradi Fahrenheit e l’asfalto che ha superato i 120, le gomme sono state messe a dura prova, influenzando le strategie e le performance. Sul fronte tecnico, la sessione ha registrato alcuni inconvenienti: Luke Browning, pilota di riserva Williams, non ha potuto completare un giro cronometrato a causa di un guasto elettrico. Anche Pierre Gasly ha dovuto interrompere anzitempo la sua corsa per un sospetto problema alle sospensioni.

Tra gli altri piloti di spicco, Carlos Sainz ha concluso la sessione al tredicesimo posto con la Williams.

Ayumu Iwasa, attualmente secondo nella Super Formula giapponese, ha sostituito Isack Hadjar sulla Red Bull, classificandosi quattordicesimo. Da segnalare anche la performance di Colton Herta, pilota di sviluppo Cadillac e nove volte vincitore in IndyCar, che ha terminato ventesimo. Nonostante un’escursione fuori pista a inizio sessione, Herta è riuscito a proseguire senza danni rilevanti, dimostrando resilienza.

Bilancio della sessione e scenari futuri

La sessione di apertura del weekend catalano ha evidenziato la crescente tendenza delle squadre a schierare rookie, in linea con le nuove normative che prevedono almeno quattro uscite stagionali per i giovani piloti. La classifica finale ha visto Russell, Piastri e Leclerc nelle prime posizioni, seguiti da Verstappen e dagli impressionanti esordienti Fornaroli e Aron.

Questo primo assaggio di prove suggerisce un fine settimana di gara aperto e avvincente, con i giovani talenti pronti a cogliere ogni opportunità per mettersi in mostra e le squadre attente a valutare il loro potenziale in vista delle sfide future nel mondo della Formula 1.