Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 è stato ufficialmente classificato dalla FIA come evento ad alto rischio per il caldo. Questa decisione, motivata dalle previsioni che indicano temperature superiori ai 31 °C durante l’intero fine settimana di gara, comporta l’attivazione di misure specifiche volte a tutelare la salute dei piloti. L’intervento si inserisce in un contesto di un’ondata di calore che sta interessando l’Europa centrale, con valori record già registrati in diversi Paesi.

Misure di sicurezza per i piloti

Per affrontare le condizioni climatiche estreme, la FIA ha introdotto la possibilità di utilizzare un kit di raffreddamento specifico.

Questo sistema innovativo prevede la circolazione di un liquido refrigerante, come il glicole, all’interno di una giacca ignifuga indossata dai piloti sotto la tuta da gara. Sebbene l’utilizzo di tale dispositivo non sia obbligatorio, i piloti che optano per non adottarlo sono tenuti a trasportare una zavorra aggiuntiva di cinque chilogrammi a bordo della vettura. Questa disposizione mira a garantire la parità tecnica tra tutte le monoposto. Le temperature elevate rappresentano una sfida considerevole per i piloti, i quali nell’abitacolo possono essere esposti a oltre 40 °C, una condizione ulteriormente aggravata dall’equipaggiamento ignifugo obbligatorio.

Precedenti e regolamento FIA

Il Gran Premio d’Austria è il primo evento della stagione 2026 a ricevere la classificazione di rischio caldo.

La stessa normativa era già stata applicata in precedenti occasioni, come nei Gran Premi di Singapore e degli Stati Uniti, dove le condizioni climatiche estreme avevano richiesto un intervento analogo da parte della FIA. L’Articolo B1.5.10 del regolamento sportivo FIA F1 stabilisce che la dichiarazione di "Heat Hazard" (rischio calore) si attiva quando l’indice di calore supera i 31 °C nel corso del fine settimana di gara. In tali circostanze, le squadre sono obbligate a installare sistemi completi di raffreddamento nelle vetture per i piloti. Sebbene i piloti abbiano la facoltà di indossare i gilet refrigeranti, qualora decidano di non farlo, il sistema di raffreddamento deve comunque essere montato e una zavorra di mezzo chilogrammo deve essere aggiunta nell’abitacolo per compensare il peso del gilet non utilizzato.

L’introduzione di queste misure è una diretta conseguenza delle esperienze passate con temperature estreme, in particolare quelle registrate durante il Gran Premio del Qatar del 2023. L’obiettivo primario è salvaguardare la sicurezza dei piloti, mitigando i rischi fisici associati al surriscaldamento all’interno dell’abitacolo. A tal proposito, alcuni piloti, tra cui Max Verstappen, hanno manifestato il loro appoggio alla scelta di mantenere il gilet refrigerante come opzione personale, affermando che "dovrebbe essere una scelta personale in base a come si sente il pilota".