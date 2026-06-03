Leonardo Fabbri si prepara al Golden Gala di Roma con una determinazione palpabile, portando con sé il ricordo di un passato recente che ancora lo stimola. Alla vigilia della sua attesa gara nel getto del peso, l’atleta azzurro ha condiviso le sue intense emozioni: “Ho ancora del fuoco dentro per quello che è successo a Parigi, ma non penso a Los Angeles oggi”, evidenziando una chiara focalizzazione sul presente e sulle sfide imminenti.

L’evento si svolge nello storico Stadio Olimpico di Roma, un palcoscenico che offre a Fabbri l’opportunità di gareggiare in casa, un fattore che aggiunge un significato speciale alla competizione.

“Sarà molto speciale gareggiare in casa. Stiamo cercando di esser al meglio per gli europei”, ha affermato, sottolineando l’importanza cruciale dell’appuntamento continentale che si avvicina.

La mentalità dell'atleta e gli obiettivi

Fabbri ha delineato il suo approccio mentale, improntato a una filosofia di vita pragmatica e consapevole: “Obiettivo? Vivo giorno per giorno, senza pensare troppo. Siamo anche esseri umani e oltre ad allenarci dobbiamo poter vivere le nostre vite”. Queste parole rivelano un notevole equilibrio tra ambizione e consapevolezza, bilanciando la spinta agonistica con la necessità di mantenere una dimensione di normalità nella vita quotidiana.

Nonostante l’approccio “giorno per giorno”, l’atleta non nasconde un’aspirazione di grande portata per il futuro prossimo: “Vorrei ottenere il record europeo, sarebbe importante”.

Un traguardo ambizioso che, se raggiunto, rappresenterebbe un momento significativo e storico nella sua carriera sportiva, consolidando la sua posizione tra i grandi del getto del peso.

Il percorso nella Diamond League e il riscatto

La partecipazione di Fabbri al Golden Gala si inserisce in un percorso stagionale intenso, che lo ha visto protagonista anche nella tappa di Diamond League di Rabat, in Marocco. Qui ha avuto modo di confrontarsi con i migliori pesisti a livello mondiale, tra cui nomi di spicco come Ryan Crouser, Joe Kovacs e Tom Walsh. La tappa marocchina è stata un’occasione per cercare riscatto dopo una prestazione meno brillante a Xiamen, dove aveva registrato tre lanci nulli, dimostrando una forte volontà di rilancio in vista dell’appuntamento romano.

Il Golden Gala Pietro Mennea, in programma giovedì quattro giugno allo Stadio Olimpico, costituisce la quarta tappa della Wanda Diamond League 2026. Questo prestigioso meeting rappresenta per Fabbri un’importante vetrina e un’opportunità concreta per trasformare la tensione residua legata all’esperienza di Parigi in pura energia positiva, da convogliare verso una stagione di successi e prestazioni di alto livello.