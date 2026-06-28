Nel dinamico panorama del fantasy football, ogni offseason offre nuove prospettive, specialmente per i giocatori che cambiano squadra. Un nuovo contesto può rappresentare un'opportunità cruciale per incrementare il proprio valore fantasy, soprattutto per chi ambisce a un ruolo più rilevante. Sebbene nomi come Travis Etienne e Kenneth Walker siano già affermati, questa analisi si concentra su cinque giocatori meno celebrati che, nel 2026, potrebbero emergere come veri e veri sleepers, pronti a sorprendere e migliorare significativamente il loro rendimento dopo il trasferimento.

QB Malik Willis, Miami Dolphins

Malik Willis è un potenziale sleeper da monitorare. Dopo un inizio difficile con i Tennessee Titans, il suo rendimento ha mostrato un miglioramento sensibile. Ai Miami Dolphins, Willis ha ora l'occasione di rilanciare la sua carriera e il suo appeal nel fantasy football. Dotato di un braccio potente, ha la possibilità di accumulare punti significativi, anche grazie al garbage time. Gli analisti lo considerano un QB con un upside notevole, capace di superare le proiezioni iniziali e affermarsi come un'opzione valida.

RB Isiah Pacheco, Detroit Lions

Con David Montgomery passato agli Houston Texans, i Detroit Lions necessitavano di un running back robusto per affiancare Jahmyr Gibbs.

Isiah Pacheco si profila come il candidato ideale. Nonostante una stagione 2025 deludente, le sue prime due annate nella lega avevano evidenziato una produzione media promettente. La sua capacità di rompere i placcaggi e di guadagnare terreno lo rende perfetto per il lavoro tra i tackle e le portate in goal-line. Gli esperti di fantasy football lo indicano come una possibile sorpresa, specialmente se riuscirà a replicare parte della produttività del biennio precedente, garantendosi un ruolo consistente e un elevato numero di tocchi.

WR Jalen Nailor, Las Vegas Raiders

Nelle stagioni 2024 e 2025, Jalen Nailor ha mostrato buoni segnali, ma la sua crescita è stata limitata dalla presenza di Justin Jefferson e Jordan Addison nei Vikings.

Il suo trasferimento ai Las Vegas Raiders lo colloca in una situazione significativamente più favorevole. Nailor, uno slot receiver veloce, affronta una concorrenza quasi nulla per un ruolo di primo piano, affiancato da Tre Tucker. La presenza di Kirk Cousins come quarterback, con cui ha già avuto qualche esperienza, potrebbe favorirne l'ascesa e assicurargli un flusso costante di target di alta qualità, rendendolo un'opzione intrigante per i roster di fantasy football.

WR Jalen Tolbert, Miami Dolphins

Nonostante un contesto di squadra complessivamente debole per i Miami Dolphins nel 2026, questa situazione offre a Jalen Tolbert un'opportunità unica: quella di affermarsi come il ricevitore numero uno per default.

Se in passato avrebbe potuto essere un eccellente secondo ricevitore in una squadra più solida, la scarsità di talento nei Dolphins lo spinge in un ruolo primario. Questo posizionamento potrebbe tradursi in un beneficio fantasy significativo, poiché Tolbert godrebbe di più spazio e di una minore attenzione difensiva. L'efficienza potenziale di Malik Willis e l'accumulo di garbage time potrebbero rivelarsi una combinazione vincente per il suo rendimento, permettendogli di accumulare punti preziosi.

TE Isaiah Likely, New York Giants

La decisione dei Baltimore Ravens di puntare su Mark Andrews ha aperto un nuovo capitolo per Isaiah Likely, che ora si unisce ai New York Giants, una squadra in crescita con un chiaro bisogno di nuove minacce offensive.

Likely ha il potenziale per trovare nuova linfa in questo ambiente. La sua versatilità è un punto di forza: si distingue per la capacità di ricevere sia corto che lungo, un attributo che lo ha visto tra i tight end più interessanti per aDOT nel 2024. Gli esperti di fantasy football lo posizionano attualmente come TE12 nei draft. Il suo potenziale è ben superiore, e una chiusura tra i primi dieci della sua posizione è facilmente alla sua portata, rendendolo un asset prezioso per qualsiasi squadra fantasy.