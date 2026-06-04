Charles Leclerc ha ribadito il suo legame con la Scuderia Ferrari, confermando il rinnovo del contratto pluriennale alla vigilia del GP di Monaco. Nonostante l'interesse di altre squadre, il pilota monegasco ha spiegato che la sua decisione di rimanere a Maranello è stata la più spontanea. «Amo il team, credo nel progetto e confido fortemente in Vasseur per riportare la Ferrari al vertice», ha dichiarato Leclerc. Ha aggiunto: «C’erano altre opzioni, ma non dirò di chi si tratta. Per me restare in Ferrari è la cosa più naturale».

Leclerc ha poi chiarito le sue ambizioni: «Amo il team, ma voglio anche vincere».

Pur riconoscendo di non aver ancora conquistato un titolo in una stagione completa, ha espresso fiducia nel progetto di Vasseur. «Credo tantissimo in Vasseur; questa è la prima vettura che ha progettato con la squadra. Abbiamo una visione a lungo termine, ma vogliamo tornare a vincere il prima possibile».

Un Legame di Fiducia e Progetto

Il rinnovo pluriennale consolida un legame profondo tra Leclerc e la scuderia, definito dal pilota stesso come un «matrimonio d’amore». Il monegasco si sente parte di un progetto condiviso, con Frédéric Vasseur al centro. La sua scelta, ha ribadito, non è stata dettata da scadenze contrattuali, ma da una convinzione personale.

Obiettivi Sportivi e Visione

Le ambizioni di Leclerc sono chiare: conquistare il titolo mondiale con la Ferrari.

Sebbene non sia ancora riuscito a vincere una stagione completa, il pilota ha ribadito la sua fiducia nel progetto tecnico e nella vettura di Vasseur. «Abbiamo una visione a lungo termine, ma vogliamo tornare a vincere il prima possibile», ha affermato, trasmettendo determinazione e ottimismo.

Riguardo al campionato in corso, Leclerc ha commentato: «Le cose possono sempre cambiare velocemente, è troppo presto per dirlo». Ha espresso motivazione per cercare di ridurre il divario con la Mercedes, con un significativo vantaggio. Pur riconoscendo la competitività di McLaren e Red Bull, il pilota ha suggerito che la pista di Montecarlo potrebbe favorire la Ferrari, essendo meno penalizzante sui rettilinei, suo punto debole.

Ha concluso: «Mercedes sarà anche qui il team da battere».

Il Contesto del Rinnovo e la Storia con Ferrari

Il rinnovo contrattuale di Leclerc è stato annunciato strategicamente poco prima del Gran Premio di Monaco, gara di casa. Questa firma consolida un legame decennale con la Ferrari, iniziato con l'Academy nel 2016 e il debutto in Formula 1 nel 2019. Il pilota ha sottolineato come vincere un titolo mondiale con la Ferrari abbia per lui un valore inestimabile, superiore a qualsiasi altra opportunità.